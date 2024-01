SBK | Come Toprak è un “banco di prova” importante per Brembo

Toprak Razgatlioglu ha conquistato il cuore di molti appassionati delle gare grazie al suo stile di guida spettacolare. Soprattutto in ingresso curva, il turco effettua manovre impressionanti che spesso ricordano più le immagini di un videogioco che la realtà.

“Questo è il mio stile, quindi sono abbastanza forte in questo senso”, ha affermato Razgatlioglu al sito ufficiale WorldSBK prima di spiegare perché è così aggressivo in frenata con la sua moto. “Quando guidi, queste moto le senti come un’estensione del braccio. Mi diverto molto a guidare. Qualche anno fa ero pilota acrobatico, ora sono pilota da gara, per me la moto è facile da controllare”.

Yamaha ha beneficiato delle abilità di Razgatlioglu dal 2020 al 2023. Ma ci sono stati momento di ansia all’inizio per il suo stile di guida. Il direttore del progetto Yamaha, Andrea Dosoli, ammette che all’inizio si è spesso preoccupato, ma con il tempo ha compreso che ero lo stile del pilota.

“È abbastanza speciale, perché ha un elevato livello di sensibilità con la gomma anteriore. Può girare nelle curve con i freni tirati. È pienamente cosciente di quanta pressione può esercitare sulla gomma anteriore. Con soli pochi centimetri quadrati di appoggio sull’asfalto, può girare solo con la gomma anteriore”, ha affermato con sorpresa.

Ma non solo durante le gare Razgatlioglu crea immagini spettacolari quando frena molto più tardi dei suoi avversari e poi sorpassa in frenata su una ruota. Il turco offre molto spettacolo nel giro di rientro: “Quando Toprak fa uno stoppie, dimostra che è felice”, ha dichiarato Dosoli.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

“È un talento naturale, ce l’ha nel DNA, viene dal suo passato. Ma allenarsi in Turchia è un altro fattore”, ha detto il direttore del team Yamaha Paul Denning, che ha spiegato nel dettaglio come si è sviluppato questo stile così particolare di Toprak Razgatlioglu.

Paul Denning vede alcuni parallelismi con altri piloti turchi: “Si può vedere un’evoluzione simile in questo stile di guida in Can Oncu e Bahattin Sofuoglu, si allenano come animali. Se guidi così durante l’allenamento, allora diventa normale farlo anche in gara”.

Che problemi sorgono per gli ingegneri?

“La moto si trova molto spesso in condizioni di guida inusuali”, ha detto Paul Denning, che ha confermato che questo causa alcuni problemi agli ingegneri. “La ruota posteriore è spesso in aria e poi lamenta ai suoi ingegneri di non avere motore. È anche abbastanza difficile farlo spingere allo stesso modo quando la ruota posteriore è così in alto”.

Il capotecnico Phil Marron conosce Toprak da molti anni ed è più che abituato allo stile di guida del turco: “Per me continua ad essere impressionante. All’inizio uno di chiede se riuscirà a frenare in tempo, ma poi ci si ricorda che è Toprak. Il 99,9% delle volte riesce a frenare correttamente. Non perde mai il punto di corda della curva”.

“Io descriverei quello che fa Toprak in frenata come spettacolare. È molto aggressivo e ha uno stile unico. Se vediamo nei dati che la sua ruota posteriore è a contatto con l’asfalto in staccata, gli chiediamo se va tutto bene perché non è il suo stile normale”.

Lo stile di guida aggressivo di Toprak Razgatlioglu esercita molta pressione su alcune parti della moto. Per questo motivo, Yamaha controlla alcune componenti con maggior frequenza: “Verifichiamo sempre molto intensamente la flessione, le sospensioni e altri pezzi sottoposti a grandi sforzi”, ha rivelato il capotecnico.

Brembo sfrutta Toprak Razgatlioglu come banco di prova

“Abbiamo visto pressioni sui freni che Brembo non aveva mai visto prima”, si è meravigliato Phil Marron. “Si sono emozionati molto e hanno scattato fotografie dei dati registrati. Non avevano mai visto queste pressioni freni da parte di nessun altro pilota”.

Franco Zonnedda, Customer Manager Brembo in SBK, ha confermato che i dati registrati da Toprak Razgatlioglu sono qualcosa di molto inusuale: “Toprak per noi è una specie di banco di prova”.

“Abbiamo provato le nostre componenti in un banco di prova di freni e poi abbiamo portato i pezzi in circuiti. Toprak fornisce delle informazioni molto affidabili. Siamo molto contenti di lui perché mette davvero alla prova le cose in pista. Le temperature con lui sono un po’ più alte rispetto agli altri piloti, sia nei dischi che nelle pinze dei freni”, ha commentato il responsabile Brembo.