SBK | Quante cadute nel 2023! Anche Bautista spesso a terra

La stagione 2023 del Campionato mondiale Superbike ha regalato molti momenti emozionanti, ma anche qualche spavento. In tutte le classi, tra Superbike, Supersport e Supersport 300, ci sono state in totale 523 cadute. Rispetto all'anno precedente (480 cadute), il numero di incidenti è leggermente aumentato.

Fortunatamente, il numero di incidenti nella classe regina è diminuito in modo significativo. Mentre nella stagione 2022 sono stati registrati 217 incidenti, nella stagione precedente, con lo stesso numero di gare, si sono verificati solo 172 incidenti. Il numero medio di incidenti per evento è stato quindi di circa 14.

Si è invece registrato un notevole aumento nel mondiale Supersport: dopo aver avuto solo 120 cadute nella stagione 2022, il numero è salito a 220 quest'anno. Di conseguenza, il tasso è aumentato di oltre l'80% rispetto all'anno precedente. Nella classe Supersport 300, invece, si è registrato un leggero calo. Gli incidenti sono stati 131, rispetto ai 143 dell'anno precedente.

Alex Lowes fabrizierte auch in diesem Jahr reichlich Schrott Foto: Gold and Goose

Quali sono i piloti del Superbike che hanno superato più spesso il limite?

Nel Campionato mondiale Superbike, il pilota Kawasaki Alex Lowes è stato il pilota con il maggior numero di cadute. Sebbene il britannico non abbia potuto partecipare a tutte le gare, è caduto 15 volte. Anche Iker Lecuona (Honda) e Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) hanno spesso superato il limite.

Colpisce anche l'alto tasso di cadute del campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati). Nel suo percorso verso il secondo titolo Superbike, Bautista è finito nella ghiaia dieci volte. In confronto, il tasso di cadute del rivale del campionato mondiale Toprak Razgatlioglu (Yamaha) è stato significativamente inferiore, con due cadute. Razgatlioglu non ha praticamente commesso errori nella stagione 2023. È stato abbattuto da Lowes nella gara in Australia e id è stato vittima di una foratura a Most.

Toprak Razgatlioglu wurde in Most das Opfer eines Reifenschadens Foto: Yamaha

Quale pista ha visto il maggior numero di incidenti nel 2023?

Il round di Most ha registrato il maggior numero di incidenti nella stagione che si è conclusa a fine ottobre. In tutte le classi, nel weekend di gara in Repubblica Ceca si sono verificati 65 incidenti. Solo nel campionato mondiale Superbike si sono verificati 23 cadute.

Il minor numero di incidenti, invece, si è registrato ad Aragon. Nel weekend di Motorland sono state contate solo sette cadute nella classe WSBK. Nel corso del fine settimana, il maggior numero di incidenti si è verificato nella seconda sessione di prove libere di venerdì pomeriggio (31 cadute) e in Gara 2 (41 cadute).

Alvaro Bautista leistete sich deutlich mehr Fehler als Toprak Razgatlioglu Foto: Motorsport Images

I piloti SBK con il maggior numero di cadute nel 2023:

Alex Lowes (Kawasaki) - 15 cadute

Iker Lecuona (Honda) – 13 cadute

Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) – 11 cadute

Alvaro Bautista (Ducati) – 10 cadute

Loris Baz (Bonovo-BMW) – 9 cadute

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) – 9 cadute

Jonathan Rea (Kawasaki) – 9 cadute

Michael van der Mark (BMW) – 9 cadute

Michael Rinaldi (Ducati) – 8 cadute

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) – 7 cadute

Eric Granado (MIE-Honda) – 7 cadute

Xavi Vierge (Honda) – 7 cadute

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) – 6 cadute

Remy Gardner (GRT-Yamaha) – 6 cadute

Oliver König (Orelac-Kawasaki) – 6 cadute

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) – 5 cadute

Scott Redding (BMW) – 5 cadute

Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki/BMW) – 5 cadute

Andrea Locatelli (Yamaha) – 4 cadute

Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) – 4 cadute

Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) – 4 cadute

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) – 3 cadute

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) – 2 cadute

Gabriele Riui (Bmax-BMW) – 2 cadute

Hannes Soomer (MIE-Honda) – 2 cadute

Isaac Vinales (Pedercini-Kawasaki) – 2 cadute

Ryo Mizuno (MIE-Honda) – 1 caduta

Hafizh Syahrin (MIE-Honda) – 1 caduta

I round con il maggior numero di cadute nel 2023:

Most (Repubblica Ceca) – 23 cadute

Magny-Cours (Francia) – 18 cadute

Mandalika (Indonesia) – 17 cadute

Barcelona (Spagna) – 17 cadute

Misano (Italia) – 17 cadute

Jerez (Spagna) – 16 cadute

Imola (Italia) – 16 cadute

Donington (Gran Bretagna) – 13 cadute

Phillip Island (Australia) – 11 cadute

Portimao (Portogallo) – 9 cadute

Assen (Olanda) – 8 cadute

Aragon (Spagna) – 7 cadute