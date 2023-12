SBK | Ducati in due versioni per combattere il peso minimo con Bautista

Il Mondiale Superbike è destinato ad un grande cambiamento nella stagione 2024. Il campionato per moto derivate da modelli di serie avrà un peso minimo imposto dal regolamento, che combinerà quello della moto e del pilota, in quello che alcuni hanno visto come un tentativo di limitare il dominio di Alvaro Bautista, campione del mondo nelle ultime due stagioni.

Molti dei suoi rivali sulla griglia del Mondiale Superbike hanno sottolineato che l'altezza ed il peso ridotto di Bautista giocano un ruolo importante nel suo dominio. L'ex pilota di MotoGP pesa solo 60 chili, e i suoi rivali sottolineano che questo è un elemento che lo aiuta a sfruttare al meglio la velocità della Panigale V4, per ottenere ancora di più dalla sua accelerazione, e soprattutto nella gestione degli pneumatici Pirelli, degradandoli meno.

Il peso di Bautista con tutto l'equipaggiamento da moto è stimato in 67 kg, mentre il peso minimo sarà di 80 kg. La zavorra per raggiungere questa cifra viene dalla metà del deficit, quindi lo spagnolo avrà bisogno di quasi 7 kg di peso extra. Un aspetto per il quale la Ducati ed il suo team si stanno già preparando.

Marco Zambenedetti, responsabile dell'attività SBK in pista della Casa di Borgo Panigale, nelle ultime settimane ha tenuto diverse riunioni con i vari reparti per capire quale strada seguire. E Stefano Foti, team manager della squadra, ha confermato in un'intervista a GPOne.com che lo spagnolo avrà a disposizione due versioni della Panigale nei test pre-stagionali, in modo da poter valutare l'influenza della zavorra e prendere la sua decisione.

"A Jerez (in occasione del test post-stagionale) abbiamo fatto diverse prove con numerose configurazioni per capire dove posizionare il peso. Tutti i dati raccolti sono poi diventati oggetto di studio, trasferiti a Borgo Panigale, dove i ragazzi hanno fatto diverse simulazioni. Alla fine siamo arrivati a due soluzioni, quindi al test di Jerez di gennaio vedrete una Ducati con due varianti", ha spiegato Foti.

A prima vista, l'italiano sostiene che "non si nota nulla", anche se dietro c'è molto lavoro: "Abbiamo lavorato molto sui materiali, perché ci sono alcune parti che esercitano un peso maggiore sulla moto rispetto ad altre. Più di questo non posso entrare nei dettagli, ma dopo i test di Jerez sono sicuro che avremo le idee più chiare. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di mantenere il bilanciamento dei pesi invariato", ha spiegato.

La regola non impatterà solo sulla Ducati, ma anche la preparazione del campione in carica: "Bautista sta facendo una preparazione completamente diversa rispetto allo scorso inverno, perché dovrà prendere qualche chilo in più. Quindi stiamo lavorando su due fronti, la moto da una parte e il pilota dall'altra. Non sarà facile, ma cercheremo di affrontare questa sfida nel miglior modo possibile".

Infine, Foti ha voluto commentare cosa potrebbe cambiare per Bautista nel 2024: "Purtroppo la zavorra ricadrà solo su di lui, e questo è un problema che riguarda Bautista. Sette chili in più, nei cambi di direzione a 200 km/h, sono un peso. E lo stesso quando si tratta di frenare a 300 km/h, dove la moto diventa sicuramente molto più fisica e impegnativa. Sicuramente questa regola è uno svantaggio e dovremo lavorare per superare questo problema", conclude.