SBK | Bulega: “Il titolo? Pensavo solo a vincere più gare possibili”

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per Ducati, che per la seconda volta consecutiva ha vinto il titolo mondiale sia in MotoGP che in Superbike, riconfermandosi con Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista rispettivamente. Se lo scorso anno aveva già battuto un record diventando il primo marchio italiano ad aver vinto il titolo in entrambi i campionati, quest’anno ha voluto ripetere l’impresa, che non era semplice.

Ma la stagione di grandi successi di Ducati passa anche dal mondiale Supersport, dove Nicolò Bulega ha conquistato il suo primo mondiale nella classe intermedia delle derivate di serie, guadagnandosi così anche la promozione in Superbike per il 2024. Al suo secondo anno nella categoria, l’italiano si è fatto valere vincendo ben 16 gare e chiudendo i giochi con un round di anticipo rispetto alla fine della stagione.

L’evento “Campioni in Festa” che ha celebrato i successi di Ducati del 2023 ha avuto tra i grandi protagonisti anche Bulega, che insieme a Bagnaia e Bautista (con cui condividerà il box nel 2024) ha portato il titolo a Borgo Panigale. Difficile per lui scegliere il momento più bello della stagione, ma ha provato a indicare quale sia stata la sua gara preferita.

“Abbiamo vinto 16 gare e sono state tutte vittorie bellissime”, afferma Bulega nella conferenza. “Ma sicuramente la più bella è stata la prima, quella in Australia. Perché la Ducati non vinceva da tanto tempo in Supersport e sia io che il team ci tenevamo tanto a essere i primi a portarla a casa. Quando ho tagliato il traguardo ero molto contento”.

Alla prima vittoria ne sono seguite molte altre, ma l’impresa iridata è stata tutt’altro che semplice. Bulega ha combattuto con il connazionale Stefano Manzi, che ha provato a insidiarlo e a strappargli la corona. Tuttavia, il gran lavoro del team e del pilota ha portato i suoi frutti nonostante qualche piccolo inciampo: “Abbiamo commesso anche qualche errore, ma comunque ci sta. È un campionato lungo ed è normale. Però sono state molte più le gare belle, per fortuna. Quindi è stato un bell’anno”.

Si sa, in una stagione gli obiettivi sono sempre più o meno chiari e quando si avvicinano le fasi decisiva si inizia a pensare in grande. C’è stato un momento in cui Nicolò Bulega ha creduto davvero di potercela fare? Il campione in carica Supersport rivela di sì, ma spiega anche di aver provato a scacciare il pensiero mondiale e concentrarsi sul lavoro in pista per rendere il titolo realtà: “Ho cominciato a pensarci a Magny-Cours, ma provavo a non pensarci fino alla fine, perché il mio obiettivo era quello di vincere le gare. Chiaramente anche il campionato, ma volevo vincere più gare possibili. Cercavo di fare il mio meglio tutti i weekend come se fosse il primo”.