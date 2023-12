SBK | Ecco la entry list per la stagione 2024

Mancano ancora due mesi all’inizio della stagione 2024 del Mondiale Superbike, ma l’attesa è già tantissima perché la griglia di partenza si prospetta decisamente interessante. Tanti i cambiamenti, le novità e anche le conferme che renderanno il prossimo campionato avvincente e, perché no, pieno di sorprese.

Si parte da Alvaro Bautista, l’uomo da battere e confermatissimo nel team ufficiale Ducati. La formazione Aruba vanterà una line-up d’eccezione, con ben due campioni del mondo. A fianco dello spagnolo troveremo infatti Nicolò Bulega, che sale dalla Supersport da campione in carica e prende il posto di Michael Ruben Rinaldi, che sarà in forza al team Motocorsa.

Ecco l’altra grande novità della stagione, rappresentata da Jonathan Rea, che vestirà di blu guidando la Yamaha del team ufficiale. Il sei volte iridato abbraccia un nuovo progetto e condividerà il box con il confermato Andrea Locatelli. Il posto del nordirlandese in Kawasaki viene preso da Axel Bassani, che debutta con una moto ufficiale e affiancherà Alex Lowes.

Confermata la coppia GRT con Dominique Aegerter e Remy Gardner, così come il duo Honda formato da Iker Lecuona e Xavi Vierge, oltre a Danilo Petrucci nuovamente con Barni. Si rinnova invece BMW, che vedrà Scott Redding nel team Bonovo insieme a Garrett Gerloff. La formazione ufficiale invece sarà composta dal confermato Michael van der Mark e da Toprak Razgatliogu, che debutta in sella alla M 1000 RR per un nuovo grande progetto.

Balza all’occhio un nome in particolare scorrendo la entry list: Andrea Iannone. Il pilota di Vasto ha concluso la sua squalifica e torna in pista a pieno ritmo. Lo fa con la Ducati griffata Goeleven, con cui si rilancia partendo dalla Superbike. Nuovo inizio anche per Sam Lowes, che lascia la Moto2 e debutta nelle derivate di serie con la squadra Marc VDS, anche lei all’esordio in campionato. Line-up interamente rinnovata per il team MIE, che vede Tarran Mackenzie al debutto in SBK insieme ad Adam Norrodin. Confermata invece la formazione del team Puccetti, che schiera Tito Rabat.

