Video SBK | Un giro on board con Toprak sulla BMW a Portimao!

Uno dei movimenti più attesi del panorama globale del motorsport di questo 2024 ha avuto luogo nel Mondiale Superbike. Toprak Razgatlioglu, uno dei grandi protagonisti del campionato, ha deciso di lasciare Yamaha, marchio con cui è stato campione del mondo nel 2021, per passare in BMW. L’intento del costruttore tedesco è quello di conquistare il titolo nelle derivate di serie.

Non avendo potuto debuttare in sella alla M1000RR nei test pre-stagionali a Jerez di fine ottobre per non aver ricevuto l’ok da Yamaha, il turco ha dovuto aspettare un altro mese. Lo scorso dicembre ha svolto un test privato a Portimao per provare finalmente la sua nuova moto. Nella giornata odierna, BMW ha deciso di fare un regalo pubblicando un video on board di uno dei giri completati da Toprak durante i test.

La Casa di Monaco ha pubblicato il video (che puoi vedere qui sopra o a questo link) sui propri profili social, in cui si vede Razgatlioglu che compie i suoi primi passi con la moto e prova ad adattare il suo stile di guida, dopo essere stato abituato a quello della Yamaha e ancora prima della Kawasaki.

Dopo questo test a Portimao, Toprak si è diretto a Jerez e Valencia per svolgere ulteriori test, prima di andare in vacanza. Il giovane turco, pupillo di Kenan Sofuoglu, ha confermato che la sua nuova moto è piuttosto diversa, anche se non era troppo lontana dal suo stile. Dunque, pensa di poter essere competitivo con la BMW. Non a caso, i suoi rivali tra cui Alvaro Bautista pensano che Razgatlioglu sia uno dei piloti da tenere in considerazione per la lotta mondiale nel 2024.

Prima che inizi la prossima stagione, a fine febbraio a Phillip Island, Razgatlioglu potrà svolgere altri test con la BMW, sia privati sia ufficiali. Inoltre, il prossimo 17 gennaio verrà presentata a Berlino la moto del 2024. Oltre a Toprak, la M1000RR sarà affidata a Michael van der Mark per quanto riguarda il team ufficiale, mentre la formazione satellite Bonovo vedrà impegnati Scott Redding e Garrett Gerloff.