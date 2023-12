SBK | L'esordio BMW di Toprak: "Sorriso al primo giro, che potenza"

La nuova avventura è iniziata! Nonostante inizialmente il test a Portimao fosse previsto per oggi, il meteo incerto ha costretto BMW a cambiare i piani, anticipando così il debutto di Toprak Razgatlioglu a domenica. Un piccolo problema tecnico dopo due giri non ha fermato l’entusiasmo del turco, che alla sua prima uscita con la M1000RR non ha potuto (né voluto) nascondere i sorrisi.

Esordio decisamente positivo, dunque, quello del campione del mondo 2021, che ha completato appena 11 giri. Nonostante il primo approccio non sia stato particolarmente lungo e sia sceso in pista solo per mezza giornata, Toprak si ritiene molto soddisfatto e si lascia sfuggire dei sorrisi compiaciuti. Al termine della giornata di prove, il turco ha offerto le sue prime impressioni sulla BMW, facendo un piccolo confronto con la Yamaha, moto che ha guidato nelle ultime quattro stagioni.

Photo by: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Prima di tutto dico finalmente!”, esordisce Razgatlioglu parlando del test con BMW, rimandato fino a questi giorni per il veto imposto da Yamaha, con cui era sotto contratto fino a dicembre. “Stavamo aspettando la fine del mio contratto, ma finalmente ho guidato la BMW. Per me è molto positivo, mi piacciono le frenate brusche ma il freno motore funzionava molto. All'interno del team mi sento molto bene e ci sono tutte persone molto buone, sono felice di questo. Il primo giorno è completato, credo che in totale abbiamo fatto solo 11 giri, ma era importante avere un feeling. Il primo approccio è stato molto buono e positivo”.

Toprak entra poi un po’ più nel dettaglio e racconta su cosa si è lavorato: "Abbiamo cercato di mettere a punto il mio setup, ma oggi non abbiamo iniziato perché la moto non era pronta. Abbiamo usato mezza giornata a partire da mezzogiorno. Abbiamo avuto un problema e tutti dicevano che era il motore, ma in realtà era un problema di olio. Ho perso tempo per questo motivo, ma l'ultimo run è stato molto positivo: ho fatto otto giri. Ho imparato a conoscere la moto, perché questa e la mia vecchia sono diverse. Sono molto contento perché ogni giro miglioro e imparo lo stile della moto. Ho bisogno del mio stile, ma nelle curve lente ora mi sento meglio”.

Quando Razgatlioglu annunciò il passaggio in BMW, venne preso per pazzo ed erano in molti a nutrire qualche interrogativo. Tuttavia, sembra che il primo impatto con la M1000RR possa sciogliere alcuni dubbi: “Durante il primo giro, stavo sorridendo. Soprattutto all'uscita della curva. Conosco bene la mia vecchia moto dopo 4 anni, ma all'uscita dell'ultima curva ho sentito una potenza incredibile e in salita continuava ad andare. Questa moto diventa sempre più veloce. Ho dovuto adattare la frenata alla prima curva perché la stavo provando come prima, ma mi sono fermato molto. Inoltre, dopo il problema alla curva 1, c'era olio sul lato sinistro della pista, quindi abbiamo usato il centro. Non è stato facile per me girare alla curva 1. Comunque, ogni giro miglioravo, capivo la moto e la trazione. La connessione con l'acceleratore è migliorata. Sono molto contento e abbiamo molte parti da provare”.