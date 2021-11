SBK | Bautista dopo 2 anni torna sulla Ducati a Jerez!

Il 2022 del mondiale Superbike inizia oggi! A Jerez de la Frontera Alvaro Bautista ha preso contatto con la Panigale V4R, tornando in sella alla Ducati per la prima volta dopo due stagioni in Honda. Lo spagnolo è impegnato sul tracciato andaluso in questi due giorni per dei test di preparazione al lavoro invernale, in vista del ritorno con il team ufficiale. L’obiettivo di Ducati e di Bautista è chiaro e il duo si è già presentato in pista, con un “ritorno al futuro” che preannuncia battaglia.

Come mostrano le immagini diffuse da Ducati , Alvaro è arrivato nel box con tuta e casco speciali, dedicati al ritorno a Borgo Panigale. Lo spagnolo ha lanciato l’hashtag #Baucati, che mette anche sul retro della tuta, a significare quello che è il rientro alla Casa di Bologna. Sul casco inoltre si legge a scritta “The return” (il ritorno), anche se la grafica sia della tuta sia del casco è molto semplice. Anche la moto è la classica Ducati nera che si vede nelle sessioni di test.

A Jerez de la Frontera troviamo anche Nicolò Bulega, che debutta in Supersport nel 2022 proprio con la Ducati, che entra nella classe di mezzo con un nuovo progetto. Il pilota italiano avrà a disposizione una V2, che sta già utilizzando per girare in pista e prendere confidenza. I due piloti saranno impegnati fino a domani in questi due giorni di test che servono a familiarizzare e prendere le prime misure con le moto.

