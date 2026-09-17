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MotoGP | Paura per Bulega al Mugello: cade all'Arrabbiata 2 con la Ducati 850cc e va in ospedale, ma è ok

Il futuro pilota della VR46 era impegnato in uno dei test di sviluppo della Ducati e in tarda mattinata è stato vittima di un brutto highside in uno dei punti più veloci della pista. Fortunatamente, gli esami svolti in ospedale hanno escluso fratture, evidenziando solo contusioni. Il test di lunedì in Austria però potrebbe essere in dubbio.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Nicolo Bulega, Ducati Team

Nicolo Bulega, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il test al Mugello in sella alla Ducati 850cc si è concluso anzitempo e con un brivido per Nicolò Bulega. L'attuale leader del Mondiale Superbike, che il prossimo anno passerà in MotoGP con i colori della VR46, è stato protagonista nella tarda mattinata di ieri di un violento highside all'Arrabbiata 2, uno dei punti più veloci del saliscendi toscano.

Secondo quanto riportato dai colleghi di GPOne.com, il pilota reggiano è stato quindi trasportato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti, che fortunatamente hanno escluso la presenza di fratture o di problemi di grave entità.

Bulega, che in precedenza aveva girato su tempi non troppo distanti da quelli fatti registrare nel test che aveva svolto in precedenza al Mugello, è stato quindi dimesso subito dall'ospedale ed ha potuto tirare un sospiro di sollievo, essendosela cavata solamente con qualche contusione.

Tuttavia, quanto accaduto al Mugello, avrebbe messo in dubbio la sua presenza nei test di lunedì al Red Bull Ring, che vedranno diversi piloti impegnati diversi piloti titolari in sella alle 850cc subito dopo il Gran Premio d'Austria. Bisognerà capire, infatti, se vorrà rischiare, visto che nel prossimo fine settimana, dal 25 al 27 settembre, si giocherà un match point importante a Cremona per chiudere i giochi in Superbike con due round d'anticipo e laurearsi campione del mondo.

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