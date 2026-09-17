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F1 | Ferrari: Hamilton il guaio ai freni lo aveva sentito già durante il giro di formazione 

Lewis a Madrid ha subito il primo ritiro della stagione con la SF-26 per un problema a un componente del brake by wire che si era già manifestato prima della partenza della gara spagnola.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton il problema ai freni lo ha sentito già nel giro di formazione della griglia e lo aveva segnalato al muretto della Ferrari, tant’è che nel remote garage di Maranello hanno cercato di individuare il problema nella speranza che fosse possibile risolvere con degli interventi sui manettini posti sul volante computer della SF-26. Operazione che poi si è rivelata vana. 

La partenza del sette volte campione del mondo, quindi, è stata coraggiosa, per quanto il problema del pedale più o meno lungo nel primo giro non si sia verificato sempre.  
In realtà una volta individuato in telemetria quale fosse il guaio tecnico, è stato chiesto a Lewis di ritirare la monoposto rientrando ai box. Hamilton, quindi, è stato costretto al primo ritiro della stagione e al momento è rimasto solo Franco Colapinto a completare tutte le 14 gare finora disputate.  

Hamilton( Ferrari) in bagarre con Verstappen, mentre Antonelli taglia la prima curva

Hamilton( Ferrari) in bagarre con Verstappen, mentre Antonelli taglia la prima curva

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un’uscita di scena che ha tolto un grande protagonista dalla gara iberica: il britannico, quarto in griglia, alla prima curva si era reso protagonista di una rude battaglia con Max Verstappen e, dopo il taglio della via di fuga del quattro volte campione del mondo, la squadra di Milton Keynes aveva ordinato all’olandese di cedere la posizione per cui il ferrarista sarebbe stato da subito in lizza per un terzo posto.  

Podio che la rossa, invece, fallisce purtroppo da quattro GP (Ungheria, Olanda, Italia e Spagna), vedendo la McLaren avvicinarsi nella lotta per la piazza d'onore nel mondiale Costruttori, anche se il vantaggio della rossa è ancora consistente (52 punti). 
I tecnici hanno cominciato subito l’analisi dei dati per cercare di capire cosa abbia innescato il serio problema di affidabilità, dato che la SF-26 ha dato fin dall’inizio del campionato la sensazione di essere una monoposto molto robusta.  

Dettaglio tecnico dell'impianto frenante posteriore della Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico dell'impianto frenante posteriore della Ferrari SF-26

Foto di: Federico Basile / AG Photo

Secondo Daniele Sparisci del Corriere della Sera si sarebbe verificata una seria difficoltà a un componente dell’impianto idraulico che regola il brake by wire, vale a dire il sistema elettronico che ripartisce nel posteriore quale deve essere la portata del freno dissipativo (meccanico) in funzione dell’impiego di quello rigenerativo (elettrico).  

Al piede del pilota la staccata deve essere sempre quella richiesta, ma l’azione fra i due componenti varia in funzione della ricarica che viene esercitata dalla MGU-K. Da quest’anno la Ferrari ha deciso di produrre in proprio il brake by wire nella logica del risparmio legato al Budget Cap.

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