MotoGP | Pedrosa consiglia Bagnaia: "Deve concentrarsi sulla guida e smettere di pensare ai risultati"

Pecco Bagnaia sembra essere sprofondato in una crisi sempre più profonda. E lo ha fatto proprio su una pista dove forse sperava in una ripresa, a Misano, il suo circuito di casa, che conosce come il palmo della sua mano e dove, storicamente, ha sempre ottenuto ottimi risultati.

I problemi dell’italiano in sella alla Ducati non sono affatto nuovi, ma si trascinano ormai dalla stagione 2025. In un anno in cui è riuscito ad ottenere solo qualche sprazzo di brillantezza (la doppietta in Giappone o la vittoria ad Austin), fin dall’inizio non è riuscito a trovare le giuste sensazioni con la GP25, che secondo lui aveva subito un cambiamento di DNA che non gli aveva giovato. Questo mentre il suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez, dominava conquistando il suo nono titolo mondiale, e persino Alex Marquez, con la GP24 della Gresini Racing, lo superava nella classifica generale.

Il piemontese non ha mai nascosto (lo ha ribadito a Misano) che la GP24, probabilmente la Ducati più competitiva della storia, è la moto dei suoi sogni, e ancora oggi continua a rimpiangerla. Nonostante tutto, Bagnaia sembrava aver iniziato la stagione 2026 in modo più competitivo, almeno più vicino ai primi, conquistando addirittura diversi podi consecutivi tra Austin e Brno, sia nelle Sprint che nelle gare lunghe (in Repubblica Ceca, ha vinto sabato ed è arrivato terzo domenica). Ma poi, per il #63, tutto è andato storto.

Subito dopo la pausa estiva, Bagnaia è ricaduto in una grave crisi di risultati. Non ha portato a termine le gare lunghe di Silverstone ed Aragon, mentre nelle gare brevi si è classificato 17° in Gran Bretagna e 11° a MotorLand. Il pilota piemontese ha chiarito a Misano che, dal ritorno dall’Inghilterra, non gli è andato più nulla per il verso giusto, senza riuscire a capirne il motivo, nemmeno provando l’assetto e l’elettronica del suo compagno di squadra.

Misano ha rappresentato un altro momento difficile per Bagnaia. Dopo non essere riuscito ad entrare Q2 venerdì, sabato sembrava aver fatto un passo avanti nella FP2, ma la Q1 è stata un disastro, poiché ha potuto solo confermare quanto aveva detto il giorno prima: non appena spingeva un po', rischiava immediatamente di cadere, oppure andava costantemente fuori pista. Il tre volte campione del mondo è riuscito a conquistare solo il 14° posto in griglia, il suo peggior risultato di sempre a Misano, e, non riuscendo a fare nessun giro veloce, lo si è visto colpire ripetutamente la sua moto.

Queste immagini e la sua difficile situazione sono state analizzate da Dani Pedrosa, in veste di commentatore di DAZN. Lo storico pilota spagnolo, attuale collaudatore della KTM, ha espresso un pensiero a titolo di consiglio.

"So che quello che sto per dire suonerà strano, perché siamo nel campionato del mondo e ciò che conta sono i risultati, ma credo che Bagnaia debba smettere di pensare ai risultati", ha esordito il numero 26.

"Deve concentrarsi sulla guida, sul cercare, sempre di più, di ritrovare il suo stile di guida, per così dire. Lo stile di guida torna con il feeling, è chiaro. Quando non hai fiducia, non riesci a guidare a tuo agio. Ma quando hai sempre in mente il risultato, il fatto di non essere in Q2, di non riuscire a conquistare la prima fila o di non salire sul podio... Tutto il resto lo valuterai in modo più negativo", ha proseguito.

"Credo che sia un buon momento per lui per dimenticarsi, in qualche modo, del risultato. Essendo nel team ufficiale Ducati, con Marquez che vince al suo fianco, è quasi impossibile farlo, ma diciamo che sarebbe quasi l’unica strada per iniziare a ritrovare il feeling", ha concluso il "Samurai".