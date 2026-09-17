La F1 evita concomitanze con Le Mans e le altre 24h nel 2027: ci sarà spazio per Lando Norris e Max Verstappen?

L'annuncio del calendario di F1 per il 2027, avvenuto mercoledì, sembra aver lasciato aperta la possibilità ai piloti del circus di partecipare alla 24h di Le Mans il prossimo anno. Il calendario, composto da 24 gare, lascia un comodo intervallo di una settimana per la 95ª edizione della Classica francese, in programma nel weekend del 12-13 giugno. Inoltre, le due gare di F1 che precedono e seguono Le Mans sono Monaco e il Portogallo, rendendo così relativamente agevole il trasferimento tra i tre eventi.

Tuttavia, sebbene sia stato evitato un conflitto di date, la strada non è ancora del tutto spianata per un Max Verstappen o un Lando Norris che desiderino debuttare a Le Mans il prossimo anno. Ci sono ancora diversi ostacoli che dovranno superare per diventare i primi piloti della F1 in attività, dopo Nico Hulkenberg, a correre alla Sarthe.

#19 Porsche Team Porsche 919 Hybrid: Nico Hulkenberg, Nick Tandy, Earl Bamber Foto di: Eric Gilbert

L'ostacolo del Test Day di Le Mans

Sebbene Le Mans in sé non sia in concomitanza con la F1, ciò non significa che non vi siano sovrapposizioni con il resto del calendario. Fondamentalmente, il Test Day di Le Mans del 6 giugno cade nello stesso fine settimana del GP di Monaco di F1.

In base al regolamento sportivo, la partecipazione alla giornata di prove in Francia è obbligatoria per i debuttanti, i quali devono completare 10 giri – di cui cinque cronometrati – sul Circuito de la Sarthe per poter essere ammessi alla gara.

Il fatto che questa si svolga ora nello stesso fine settimana della gara più prestigiosa della F1 crea diverse problematiche. A differenza della NLS, che quest’anno ha modificato la data del suo secondo round per venire incontro a Verstappen, è improbabile che l’Automobile Club de l’Ouest e la FIA apportino simili adeguamenti al calendario del Mondiale Endurance per assecondare un singolo pilota di F1. Qualsiasi modifica di questo tipo potrebbe inoltre avere ripercussioni più ampie, creando potenzialmente problemi ai piloti delle sportscar a tempo pieno che gareggiano in più di un campionato.

Tuttavia, un concorrente di F1 che desideri gareggiare a Le Mans non è necessariamente tenuto a partecipare alla giornata di prove. In base al regolamento supplementare di Le Mans, un pilota Platinum che corre in un altro importante campionato automobilistico può richiedere al Comitato Sportivo dell’ACO un’esenzione dal Test Day. Se concessa, il pilota in questione dovrà completare i giri obbligatori durante le Prove Libere di mercoledì.

Esistono precedenti in cui il Comitato Sportivo dell’ACO ha concesso tali esenzioni a figure che gareggiano in altri campionati internazionali. Nel 2021, a Robin Frijns fu permesso di saltare la giornata di prove di Le Mans a causa dei suoi impegni in Formula E, nonostante fosse un esordiente, mentre Nolan Siegel e Kyffin Simpson non hanno partecipato alle prove del 2024 poiché impegnati in IndyCar a Road America.

In teoria, dal punto di vista logistico è possibile partecipare sia al test Day che al GP di Monaco. Un piano del genere richiederebbe loro di recarsi a Le Mans sabato sera dopo le Qualifiche di F1, scendere in pista la mattina presto per completare i 10 giri obbligatori, prima di volare dall’aeroporto adiacente al circuito e atterrare a Nizza in tempo per il Gran Premio, in programma alle 15;00.

Sebbene possa sembrare audace, Kyle Larson ha tentato una doppietta simile nel 2025, correndo sia alla 500 Miglia di Indianapolis che nella Coca-Cola 600 nello stesso giorno. Curiosa coincidenza, la star della NASCAR Cup ha guidato per Arrow McLaren nell’evento di punta dell’IndyCar, con il permesso del suo team, la Hendrick Motorsports.

Ma sebbene l’esempio di Larson dimostri che il capo della McLaren Racing, Zak Brown, sia aperto a tali doppie gare, potrebbe rivelarsi meno flessibile con i propri piloti, Norris e Oscar Piastri. Nel caso di Larson, Brown aveva tutto da guadagnare, poiché stava essenzialmente prendendo in prestito un pilota da un’altra scuderia (NASCAR). Anche Hendrick era tutelata in questa situazione, poiché Larson era contrattualmente tenuto ad accorciare la sua partecipazione alla 500 Miglia di Indianapolis in caso di ritardi significativi per raggiungere Charlotte in tempo per la partenza della Coca-Cola 600, dato che i suoi impegni in NASCAR avevano la priorità.

Con Norris (o Piastri), Brown potrebbe non essere troppo disposto a compromettere le possibilità della McLaren al GP di Monaco, soprattutto con l’aggiunta della Sprint di sabato mattina che complica un weekend già fitto di impegni.

Vincitore della gara: Toyota TS050 n. 8 della Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso Foto di: Paul Foster

Il dilemma della terza vettura

Al di là del fatto che Verstappen, Norris (o persino Fernando Alonso) possano correre a Le Mans, i team devono trovare spazio per loro nelle proprie formazioni. Ci sono due modi per risolvere questo problema.

Uno è l’aggiunta di una terza vettura dedicata alla 24h, che consenta ai team e ai costruttori di non compromettere le prestazioni delle due auto principali. Questo è l’approccio adottato da Porsche quando, nel 2015, schierò la 919 Hybrid per Hulkenberg, Earl Bamber e Nick Tandy.

Tuttavia, quella gara si svolse nel pieno dell’era LMP1, quando i Costruttori investivano centinaia di milioni nei loro programmi annuali di WEC. Da allora la situazione è cambiata e alcune scuderie Hypercar hanno constatato che portare un prototipo in più può comportare uno sforzo maggiore rispetto ai benefici. Inoltre, sia Porsche che Cadillac hanno fatto affidamento sui propri equipaggi dell’IMSA Sportscar Championship per le iscrizioni aggiuntive viste nelle ultime edizioni.

Gestire una vettura in più si rivelerebbe particolarmente impegnativo per McLaren o Ford, che il prossimo anno entreranno per la prima volta nella Classe HYPERCAR. Entrambe hanno inoltre rinviato, per il momento, i piani di partecipare all’IMSA . Le ragioni alla base del rinvio della partecipazione al campionato nordamericano nel breve termine sono altre, ma evidenziano anche preoccupazioni relative alla capacità di gestire due programmi contemporaneamente.

Ford Hypercar Foto di: Ford

Mentre McLaren gestisce il proprio team Hypercar in collaborazione con United Autosports, Ford sta creando una scuderia da zero per occuparsi degli aspetti operativi del proprio progetto. Di conseguenza, una terza Ford LMDh nel 2027 è estremamente improbabile. Il marchio dell'Ovale Blu ha inoltre già annunciato i sei piloti per il proprio programma Hypercar, senza lasciare spazio a Verstappen su una delle due vetture. Idealmente, potrebbe mettere in panchina uno dei suoi piloti titolari, ma ciò è altamente improbabile.

Anche la McLaren non ha rilasciato alcuna dichiarazione che lasci intendere l’intenzione di schierare una terza MCL-HY a Le Mans il prossimo anno. Qualsiasi vettura aggiuntiva richiede inoltre l’approvazione di FIA e ACO ed è soggetta a vincoli di spazio sulla griglia di partenza. Tuttavia, potrebbe esserci una porta aperta per Norris (o Piastri).

Il programma di test della Casa inglese prosegue e pare sempre più probabile che la McLaren schieri solo due piloti per vettura nelle normali gare di 6h, ricorrendo a piloti aggiuntivi per Le Mans e per quelle più lunghe come Qatar e Bahrain. E come già visto, sia Aston Martin che Porsche hanno seguito questo approccio nella categoria Hypercar per ragioni strategiche.

L'opzione rappresenta forse la possibilità più concreta che un pilota della McLaren F1 possa correre a Le Mans il prossimo anno. Finora, sono stati annunciati solo due piloti, Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor, entrambi presenti al fianco di Norris nei test di lunedì a Portimão. Le voci che circolano nel paddock danno ormai per certi gli arrivi anche di Alex Lynn e Malthe Jakobsen per i restanti due posti.

È dunque molto probabile che la McLaren ingaggi solo quei quattro piloti a tempo pieno, mentre Norris si unirà alla squadra per una o più delle gare più lunghe.

Lando Norris, McLaren Foto di: McLaren

Preparazione per Le Mans

Anche se le questioni sopra citate potessero essere risolte, i piloti avrebbero comunque bisogno di ulteriore tempo in pista per prepararsi alla gara di Le Mans.

Norris ha compiuto un passo importante in questa direzione quando lunedì scorso ha preso parte ai test McLaren, percorrendo 38 giri sul circuito dell’Algarve a Portimão. Sebbene il programma di test della McLaren fosse stato pianificato con mesi di anticipo e la partecipazione di Norris potesse essere stata decisa ben prima che il calendario di F1 fosse definitivo, è altamente probabile che fossero a conoscenza della lista completa dei GP quando Norris si è messo al volante della MCL-HY.

Tuttavia, i test non consentono a un pilota di F1 di sperimentare le procedure sportive del WEC, tra cui i Full Course Yellow, le Safety Car e la guida nel traffico di LMGT3 e LMP2. Affinché un nuovo pilota arrivi a Le Mans pienamente preparato, una partecipazione a una gara preliminare sarebbe estremamente preziosa.

Allo stato attuale, né la gara di apertura della stagione in Qatar (1.812 km) né la 6h di Spa si sovrappongono alla F1. Entrambe possono fungere da banco di prova ideale: il Qatar ospita la seconda gara più lunga del calendario, mentre Spa rappresenta quella generale non ufficiale per Le Mans.

Tuttavia, il carico di lavoro rimane un fattore da considerare, poiché i piloti devono aggiungere due eventi WEC e una potenziale giornata di prove a un calendario di F1 già molto impegnativo.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen Foto di: Jan Brucke/VLN

Alternative: le 24 Ore di Spa e Nürburgring

Per chi, come Verstappen, desidera esplorare orizzonti oltre la F1 pur rimanendo impegnato nel campionato come pilota a tempo pieno, il calendario 2027 offre alternative più accessibili rispetto a Le Mans.

Sia la 24h del Nürburgring che la 24h di Spa non si sovrappongono al calendario di F1 del 2027. Verstappen ha già fatto il suo debutto quest’anno nella leggendaria gara del Nordschleife e, dopo la delusione subìta sul finale per il ritiro a causa di problemi meccanici al di fuori del suo controllo, non vede l’ora di tornare nel 2027 per tentare nuovamente l'assalto alla vittoria.

L'olandese non ha fatto mistero della sua ambizione di correre anche a Spa, una gara in cui schiera già da diversi anni la sua scuderia.

"Mi piacerebbe - aveva detto a giugno di quest’anno, mentre partecipava al GP d’Austria, in concomitanza con l’evento - L’ho già detto per il prossimo anno. Sarebbe l’ideale se potessero programmarla al di fuori di un weekend di F1, quindi vedremo".

A questo possiamo aggiungere che Verstappen ha il suo team GT3 con la Mercedes iscritta al GT World Challenge Europe supportata dalla Casa della Stella coi suoi piloti ufficiali. Il che potrebbe aprire anche una porticina ad una eventuale sua presenza a Le Mans in LMGT3, come iscrizione aggiuntiva da richiedere a FIA/ACO.

In sostanza, sebbene una partecipazione a Le Mans 2027 non sia del tutto da escludere, Norris e Verstappen (insieme alle rispettive scuderie) dovranno dimostrare una reale volontà di far sì che ciò avvenga. Un debutto nel 2028 potrebbe essere più semplice, dato che sia McLaren che Ford avranno ormai un anno di esperienza alle spalle. Tuttavia, vista la sempre presente possibilità di sovrapposizioni con la F1, i piloti potrebbero non voler perdere l’opportunità sul tavolo per il prossimo anno.