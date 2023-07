SBK | Imola: Rinaldi padrone di casa, sue le Libere

La torrida Imola ha accolto i piloti del mondiale Superbike, che oggi sono scesi in pista per il venerdì di libere del settimo round della stagione. A farla da padrone tra le curve del Santerno è Michael Ruben Rinaldi, ormai più che ripreso dopo l’incidente di Donington. Il portacolori Aruba ha ricevuto il “fit” definitivo questa mattina dopo le FP1 e nel secondo turno di libere ha firmato il miglior crono andando a comandare la classifica combinata dei tempi.

Tripletta sorprendente in questo venerdì imolese in cui non compaiono i soliti nomi in vetta alla classifica. Alle spalle di Rinaldi troviamo infatti Alex Lowes, mentre in terza posizione si piazza Garrett Gerloff. Abbiamo così ben tre marchi diversi nei primi tre posti: il britannico è il migliore dei piloti Kawasaki, mentre lo statunitense porta la BMW in top 3 ed è il più veloce degli indipendenti.

La classifica è molto corta, con tempi vicini e ben 11 piloti racchiusi in meno di nove decimi. Alle spalle del trio, c’è Axel Bassani, al comando per gran parte del secondo turno di libere e quarto al termine della giornata. Il portacolori Motocorsa paga un ritardo di poco più di quattro decimi dalla vetta e precede Andrea Locatelli, quinto e migliore dei piloti Yamaha. Il bergamasco nella combinata resta davanti al compagno di squadra Toprak Razgatlioglu, autore del sesto crono nella classifica del venerdì.

Ben tre bandiere rosse hanno caratterizzato il secondo turno di prove libere, pertanto la classifica un po’ rivoluzionata è dovuto in parte alla mancanza di continuità nel far segnare i tempi. A farne le spese sono i top rider: Jonathan Rea è settimo e nelle FP2 è proprio lui la causa della seconda bandiera rossa esposta per una scivolata all’ultima curva senza conseguenze. Il nordirlandese paga mezzo secondo dalla vetta e precede Alvaro Bautista, solo ottavo nel venerdì di Imola.

Il campione del mondo in carica inizia il round di casa per Ducati con molta calma. Incassa 563 millesimi dal compagno di squadra e leader di giornata e rientra nella top 10, ma punta al lavoro per la gara. A chiudere il gruppo dei primi dieci troviamo Danilo Petrucci e Scott Redding, nono e decimo rispettivamente.

Buona la prestazione di Bradley Ray, che appare a proprio agio a Imola e si pende l’11esima posizione con la Yamaha del team MotoXRacing. Il britannico precede Loris Baz, 12° con caduta insieme a Gerloff nelle prime fasi della FP2, e Philipp Oettl, 13° con la Ducati del tea Goeleven. Faticano ancora molto le Honda, con Xavi Vierge in 15esima posizione e Iker Lecuona in 17esima piazza. Così gli italiani: Lorenzo Baldassarri è 18°, mentre Gabriele Ruiu è 20° davanti a Roberto Tamburini, 21°.