SBK | Rea critico: “250 giri sono niente, nessun vantaggio per Kawasaki”

Alla vigilia del weekend di Imola del mondiale Superbike, i responsabili del Campionato hanno modificato i giri massimi di due dei cinque marchi. Mentre Yamaha, Honda e BMW possono continuare come prima, Ducati deve sacrificare 250 giri al minuto, mentre Kawasaki ne ottiene altrettanti in più. C'è una mancanza di comprensione di ciò in Ducati, perché solo un pilota sta guidando al top.

Ma qual è la situazione in Kawasaki? Le concessioni contribuiranno a rendere la ZX-10RR, ormai obsoleta, di nuovo capace di vincere? Abbiamo incontrato in esclusiva il campione del mondo Jonathan Rea a Imola e glielo abbiamo chiesto. “Dubito che potremo usare quel numero di giri", pensa Rea in una conversazione con motorsport.com. "Abbiamo già ottenuto 250 giri in più a Barcellona e non siamo riusciti a sfruttarli. Questo è dovuto alle specifiche del nostro motore. Il nostro motore raggiunge il suo picco di potenza già ai bassi regimi".

Il team manager della Kawasaki Guim Roda ha confermato a Imola che la Kawasaki continua a girare a questi regimi dall'inizio della stagione. Per sfruttare i 500 giri in più, Kawasaki dovrà apportare alcune modifiche al motore. Per questo, si prevede un importante aggiornamento nella parte finale della stagione.

Le regolazioni dei giri motori sono sopravvalutate?

In passato ci sono state delle controversie sui giri massimi. Quando Kawasaki si è aggiudicata tre titoli consecutivi, i responsabili del Mondiale Superbike hanno reagito progettando un sistema di bilanciamento che funziona con i giri massimi. Ma questo cambiamento non ha fermato Kawasaki, perché a quel campionato fecero seguito altri tre titoli mondiali.

"All'epoca ci hanno tolto 1.400 giri al minuto. È stato dal 2017 al 2018", ricorda Rea, che si era già assicurato il titolo prima del finale di stagione. "All'ultima gara del 2017, in Qatar, stavo già guidando con il regime ridotto per testarlo. Sono riuscito a vincere entrambe le gare".

"Naturalmente, un numero maggiore di giri migliora l'accelerazione. Ma d'altra parte, la moto è più facile da guidare con meno giri. La Kawasaki eroga la sua coppia a un numero di giri inferiore. Certo, con più giri si ha più margine di manovra per quanto riguarda il rapporto di trasmissione e forse si può risparmiare qualche cambio di marcia. Ma 250 giri al minuto non sono niente", sbotta Rea.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come Jonathan Rea affronta la nuova situazione in Superbike

Dopo sei titoli, Rea ha lottato con Toprak Razgatlioglu per il titolo nel 2021 ed è stato sconfitto per poco nel finale di stagione in Indonesia. L'anno scorso, il nordirlandese ha faticato di più e ha perso contro Alvaro Bautista nella seconda metà della stagione. Quest'anno, il pilota Kawasaki non è un pretendente al titolo, dato che il ha già un distacco di 194 punti a metà stagione.

Come ha influito sulla motivazione di Rea? "All'inizio è stato frustrante, soprattutto nell'anno precedente. Nella stagione 2021 ho duellato con Toprak e ho perso il campionato per soli 13 punti. Ma nel 2022 è stato davvero difficile. Non è stato facile accettare un distacco così grande. Ma a un certo punto ci si mette l'anima in pace".

"Ti rendi conto di avere un pacchetto diverso. Posso solo correre con quello che ho. Devi trarre motivazione dalle piccole cose e non devi pensare solo a vincere, perché non è realistico con la nostra moto e le regole attuali. Bisogna fissare piccoli obiettivi con i propri ingegneri, come migliorare il controllo dell'impennata, il freno motore o cose del genere", spiega Rea. "Se poi si punta a un podio e si raggiunge questo obiettivo, allora si è fatto un buon lavoro", afferma il sei volte campione del mondo. "È stato difficile adattarsi a questa situazione. Ma non appena ci fai pace, allora hai raggiunto la nuova normalità".

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Secondo Jonathan Rea, Alvaro Bautista ha ancora "molti assi nella manica"

Mentre Rea e Razgatlioglu sono costretti ad andare sempre al limite assoluto e a rischiare molto, spesso sembra che Bautista stia cavalcando giocosamente di vittoria in vittoria. Bautista stesso continua a sottolineare che deve lottare duramente, ma Rea ha qualche dubbio.

"Ha ancora margine per andare ancora più veloce", è convinto Rea. "Lo sa anche lui, perché è seduto sulla moto. Se vuole, allora va via. La sua tattica è quella di evitare i duelli. Se decide di andarsene in gara, non c'è più niente da fare".

Rea, tuttavia, non vuole sminuire i risultati di Bautista. "È l'unico pilota che raggiunge questo livello in Ducati. Riesce a dare il meglio di sé", ha dichiarato elogiando i successi dello spagnolo. Nelle corse si può sempre capire se qualcuno ne ha ancora. “E lui ha ancora molti assi nella manica", è convinto Rea.