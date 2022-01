Petrucci pronto per il MotoAmerica: proverà la Ducati nei test SBK di Portimao

Danilo Petrucci è stato la star della Dakar, di cui ha vinto una tappa al suo esordio con KTM. Il pilota ternano, conclusa l’avventura in MotoGP, si è buttato a capofitto nel nuovo entusiasmante progetto che gli ha portato molte soddisfazioni, ma ora non ha intenzione di fermarsi. Già, perché Petrux non riesce a stare lontano dalle moto per tanto tempo e, a inizio febbraio, sarà in pista per alcuni test.

Petrucci volerà a Portimao per i test Superbike organizzati da Ducati e in programma l’8 e il 9 febbraio. Sui saliscendi dell’Algarve, i piloti della Rossa di Borgo Panigale scalderanno i motori per provare in vista della stagione 2022, che si preannuncia decisamente interessante, e condivideranno la pista proprio con la star italiana dell’ultima edizione della Dakar. L’ex pilota MotoGP infatti scenderà in pista con una Panigale V4 per muovere i primi passi verso gli Stati Uniti.

Nei due giorni di test in Portogallo incontrerà i protagonisti del mondiale Superbike: saranno infatti presenti tutti i piloti Ducati, compresi quelli Supersport (Ducati debutta quest'anno nella classe 600 con Oli Bayliss, Nicolò Bulega e Federico Caricasulo), e i due contendenti al titolo 2021, Jonathan Rea e il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu.

Sembra dunque confermata la sua presenza fissa oltreoceano: dopo l’addio alla MotoGP infatti, erano state molte le voci che davano Petrucci pronto ad attraversare l’Atlantico per intraprendere un’avventura nel MotoAmerica proprio con Ducati.

Con i test di Portimao questo progetto sembra concretizzarsi sempre di più e Danilo sarebbe in fase di preparazione per il campionato statunitense. Petrux non sarebbe il primo pilota MotoGP che decide di volare negli Stati Uniti per correre nel campionato americano: prima di lui anche Loris Baz ha trascorso una stagione nel MotoAmerica, con ottimi risultati che lo hanno riportato nel mondiale Superbike, in cui correrà nel 2022 con BMW.