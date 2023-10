WRC | REC, PS6-9: Rovanpera chiude in testa e vede il titolo

Kalle Rovanpera chiude la prima tappa del Rally dell'Europa Centrale da leader. Il finlandese di Toyota Racing è riuscito a vincere 4 prove sulle 6 disputate oggi, lasciando agli avversari solo le briciole, ovvero la lotta per il secondo posto.

Il campione del mondo in carica ha sfruttato perfettamente la perfetta posizione di partenza, resa ancora più efficace dalla pioggia per ampliare il suo vantaggio nei confronti dei primi rivali, Elfyn Evans e Thierry Neuville, dopo aver preso la leadership nel corso della mattinata.

Nel corso del giro pomeridiano Kalle non ha spinto tanto quanto fatto in mattinata, ma è stato sufficiente per avere oltre mezzo minuto di vantaggio sul primo dei rivali. Thierry Neuville. Il belga ha aumentato il suo passo nelle ultime 3 speciali di oggi e questo lo ha portato a superare Elfyn Evans proprio nell'ultima prova della giornata.

Il pilota di Hyundai Motorsport si è anche tolto lo sfizio di vincere la PS6, stracciando letteralmente il gallese e prendendogli la posizione. ora Evans ha un ritardo di 10"8 da Neuville e questa, per lui, è una pessima notizia considerando che Rovanpera è lanciato verso un altro successo.

Se la vittoria dovesse arrivare ed Evans non dovesse andare oltre il terzo posto, Rovanpera vincerebbe già in questo fine settimana il secondo titolo iridato della sua carriera.

Dietro i primi tre della classifica generale dell'evento troviamo Ott Tanak, bravo a resistere ai piedi del podio nonostante un feeling definito pessimo con la sua Ford Puma Rally1 Hybrid. L'estone non ha mai avuto spunti nel corso della giornata, ma tutti gli altri - fatti salvi i primi 3 - hanno fatto peggio di lui.

Il primo di questi è Takamoto Katsuta, quinto assoluto ma a quasi un minuto da Tanak. Il giapponese dovrà però stare attento al ritorno di Sébastien Ogier. L'8 volte iridato, dopo aver rotto un cerchio nella prima prova di oggi, è in piena rimonta e si è portato a 9"1 da lui. Già in questa prova Ogier è riuscito a superare sia Teemu Suninen - ora settimo a 3"2 dal campione francese - che Gregoire Munster, ottavo assoluto.

Gara in salita per Pierre-Louis Loubet, il quale ha commesso un errore proprio nell'ultima stage di oggi, perdendo tanti secondi. Non è finita, perché sempre nella stessa prova ha dovuto cambiare una ruota, arrivando a oltre 5 minuti da Neuville, vincitore della prova.

Per quanto riguarda il WRC2, Emil Lindholm continua a comandare la classifica al volante della sua Hyundai i20 N Rally2 davanti due Skoda Fabia RS Rally2, quelle del ceco Erik Cais e del francese Nicolas Ciamin. Quarto Adrien Fourmaux, ma sembra avere le carte in regola per lottare per una posizione sul podio sino alla fine.

La prima tappa del Rally dell'Europa Centrale termina qui. Il penultimo evento del WRC 2023 riprenderà domattina con la Prova Speciale 9, la Schärdinger Innviertel 1 di 15,72 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:15 italiane.