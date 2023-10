WRC | REC, PS9-11: Evans KO, Rovanpera quasi iridato

Cosa può decidere le sorti di una gara e, a volte, anche di un titolo iridato? Pochi millimetri. Basti pensare a quanto accaduto questa mattina a Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans: al primo una distanza esigua lo ha salvato da un clamoroso ritiro. Il secondo, mentre impostava la frenata poco prima di una curva destrorsa, ha perso l'attimo giusto ed è finito contro una stalla, finendo per ritirarsi.

Due destini opposti, che però hanno segnato definitivamente la corsa al titolo iridato Piloti in favore del 22enne finlandese di Toyota Racing. Rovanpera, ora, non dovrà fare altro che arrivare alla fine dell'evento senza prendersi alcun rischio e potrà festeggiare il secondo titolo della carriera.

Per Evans l'ennesima occasione persa, proprio mentre sembrava essersi ripreso dalla prima metà di stagione a dir poco opaca. Avendo visto Evans fuori strada e con il motore danneggiato, Rovanpera ha di colpo rallentato nel corso della prova, arrivando con oltre 20 secondi di ritardo da Thierry Neuville, vincitore della PS11.

Neuville, autore di due scratch consecutivi, è riuscito così a recuperare oltre mezzo minuto a Rovanpera e a diventare il nuovo leader del Rally dell'Europa Centrale con 11 secondi di vantaggio sul campione del mondo in carica del WRC.

Per Neuville una bella occasione per portare a casa la seconda vittoria stagionale, ma anche per dare fiducia a Hyundai Motorsport in vista della prossima stagione dove dovrà tornare a lottare sino alla fine con Toyota Racing.

Con il ritiro di Evans, Ott Tanak sale in zona podio pur essendo staccato di oltre 1 minuto dal nuovo battistrada. L'estone di M-Sport ha corso tutta l'ultima prova del giro mattutino odierno senza l'ausilio della propulsione ibrida, danneggiata in un salto nella PS10 che solo per la Ford Puma numero 8 si è rivelato decisivo dal punto di vista dell'affidabilità.

Sébastien Ogier sale invece al quarto posto, anche se il suo ritardo da Tanak è di quasi un minuto. Bene invece Teemu Suninen, capace di recuperare ben due posizioni (una su Evans, ritirato, e una su Takamoto Katsuta, ora sesto) migliorando ulteriormente la mattinata di Hyundai.

Buona gara per Gregoire Munster, autore di tempi vicini a quelli dei colleghi al volante di una vettura Rally1. L'olandese di M-Sport è solo alla seconda uscita con la Ford Puma, per questo il risultato acquista ulteriore valore.

Nel lWRC2 continua la marcia di Emil Lindholm in testa alla classifica di categoria, ma il suo primo posto è in pericolo. Adrien Fourmaux si è portato a 7"6 con una mattinata eccellente e ora mira alla prima posizione. Nicolas Ciamin, terzo, è a 8"7 da Fourmaux, per un podio completamente cambiato rispetto al termine della tappa di ieri.

Il giro mattutino odierno al Rally dell'Europa Centrale termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture per il giro pomeridiano. La seconda tappa riprenderà questo pomeriggio con la PS12, la Schärdinger Innviertel 2 di 15,72 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 15:15 italiane.