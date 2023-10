WRC | REC, PS3-5: Rovanpera approfitta della pioggia ed è leader

Kalle Rovanpera ha iniziato a sfruttare al massimo la sua miglior posizione di partenza nella seconda giornata di gara al Rally dell'Europa Centrale strappando di mano a Neuville la prima posizione nella classifica generale dell'evento e ampliando immediatamente il margine nei confronti dei diretti rivali per il successo dell'evento e del titolo iridato Piloti.

Il talento di Toyota Racing ha firmato tre vittorie di speciale nelle prime 3 speciali svolte nel giro mattutino di oggi. La prima è servita per chiudere il margine che lo separava dal belga di Hyundai Motorsport, mentre nelle altre due ha aperto un margine vicino al mezzo minuto nei confronti dei rivali.

Rovanpera è stato fortunato a entrare per primo in un percorso ancora non reso scivoloso dalla terra portata in pista dai numerosi tagli che fanno le vetture. Elfyn Evans, sebbene ieri fosse partito male, è riuscito a recuperare e a superare a sua volta Neuville e a prendere il secondo posto.

Certo questa posizione non è ideale, considerando che il suo rivale per il titolo, Kalle Rovanpera, è ampiamente e saldamente in testa. Dietro di lui Neuville ha resistito ad altri assalti, mantenendo almeno una Hyundai i20 N Rally1 in zona podio. Per il belga c'è stato poco da fare: troppo veloci le GR Yaris numero 69 e 33 anche grazie a una posizione di partenza migliore della sua.

Bravo anche Ott Tanak a stringere i denti in quarta posizione, nonostante sia ben lontano dal trovare un assetto corretto per sfruttare la Ford Puma Rally1 Hybrid che gli affida M-Sport. Chiude la Top 5 Takamoto Katsuta con la terza GR Yaris Rally1, anche se molto distante - oltre mezzo minuto - da Tanak che lo precede.

Giornata da dimenticare per due protagonisti di questa stagione: Sébastien Ogier ed Esapekka Lappi. L'8 volte campione del mondo ha subito rovinato la sua gara rovinando il cerchio anteriore destro nella prima speciale di oggi. Questo lo ha costretto ad arrivare al termine della stage su tre ruote e a non spingere forte in quelle successive avendo una sola gomma di scorta.

Esapekka Lappi, invece, è finito fuori strada nella PS5, la Šumavské Hoštice 1 di 23,40 chilometri, mentre sembrava poter essere il rivale più credibile di Rovanpera ed Evans. Il finnico di Hyundai Motorsport aveva trovato un ottimo assetto e un feeling particolare con la sua i20 sul fondo scivoloso, ma ha forse azzardato troppo, tanto da finire fuori in un momento molto delicato della stagione e della carriera.

Teemu Suninen, sebbene non abbia brillato, è sesto a meno di 6 secondi dalla Top 5. Ma alle sue spalle c'è un insidioso e sorprendete Gregoire Munster. L'olandese è alla seconda apparizione della carriera al volante di una Ford Puma Rally1 Hybrid ed è in piena lotta per una posizione di rilievo. A 6 decimi da lui c'è Pierre-Louis Loubet, il quale corre in questo fine settimana con Benjamin Veillas. L'ex navigatore di Ogier ha preso il posto che è stato di Nicolas Gilsoul sino al Rally del Cile.

Emil Lindholm si è trovato in testa al WRC2 dopo un giro mattutino pieno di colpi di scena. Prima il ritiro di Yohan Rossel, autore di un'uscita di strada che ha fatto intervenire un'ambulanza per verificare le sue condizioni e quelle del suo navigatore, poi l'incidente che ha coinvolto Andreas Mikkelsen. Il norvegese ha rovinato non solo la parte anteriore della Skoda Fabia RS Rally2 affidatagli da TokSport, ma anche - se non soprattutto - la sospensione posteriore sinistra che lo ha portato a cedere la vetta della classifica di classe.

Dietro a Lindholm, che comanda al volante della prima Hyundai i20 N Rally2, troviamo il ceco Erik Cais, staccato però di 18 secondi. Terzo posto per il polacco Kajetan Kajetanowicz, ma in piena lotta per la piazza d'onore.

Il giro mattutino della prima tappa del Rally dell'Europa Centrale termina qui. I piloti non hanno potuto usufruire del Service di metà giornata perché non previsto nell'itinerario ufficiale, ma solo della Tyre Fitting Zone per scegliere e prendere le gomme per il giro pomeridiano. Questo scatterà questo pomeriggio con la PS6, la Vlachovo Březí 2 di 13,66 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen entrerà in prova alle 14:32 italiane.