WRC | REC PS2: Neuville vola nell'oscurità ed è leader

La leadership di Ott Tanak al Rally dell'Europa Centrale è durata davvero un battito di ciglia. Thierry Neuville ha aperto il gas nella PS2, la Klatovy di 8,92 chilometri, e ha superato sia l'estone che Sébastien Ogier, diventando così il nuovo leader del penultimo evento del WRC 2023.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha fermato il cronometro in 4'14"7, infliggendo distacchi considerevoli se comparati al breve chilometraggio della seconda prova di oggi e dell'evento.

Neuville è entrato in prova al tramonto, poco dopo Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans, i due contendenti al titolo iridato di quest'anno, firmando un ottimo tempo. Dietro di lui ecco Ott Tanak a 2"2, ma il divario è stato sufficiente a permettere al 35enne di salire in testa alla classifica generale.

2"9 il distacco di Kalle Rovanpera, salito così in quarta posizione nella generale mentre Elfyn Evans si è trovato a pagare molto cari un errore in staccata mentre stava per approcciare un tornante. Il gallese di Toyota Racing è finito lungo, perdendo 7"8 da Neuville e confermandosi ottavo, a 10"7 dal belga e 4"8 dal rivale per il titolo.

Esapekka Lappi ha iniziato la sua rimonta dopo aver preso 10 secondi di penalità nella prova precedente a causa di uno jump start, una partenza anticipata al via della PS1. Il quarto tempo lo porta a salire in Top 10, per la precisione al nono posto, davanti a Gregoire Munster con la terza Ford Puma Rally1 Hybrid.

Chiude la Top 5 Teemu Suninen con la terza Hyundai i20 N Rally1 davanti alla Toyota GR Yaris di Takamoto Katsuta e alla Ford Puma di Pierre-Louis Loubet, al debutto con il nuovo navigatore Benjamin Veillas.

Cambia tutto anche in WRC2. Johan Rossel ha vinto la prova di categoria e si è portato in testa con la sua Citroen C3 Rally2 davanti a un plotone di ben 7 Skoda Fabia RS Rally2. La prima di queste è del team TokSport affidata ad Andreas Mikkelsen. Il norvegese +è a 3"2 dal francese, mentre in terza posizione troviamo Nikolay Gryazin, altro pilota del team TokSport, a 1"5 da Mikkelsen. Gus Greensmith, quarto, è a otto decimi da Gryazin, ma con lo stesso tempo ci sono anche Kajetan Kajetanowicz e Nicolas Ciamin.

La prima giornata di gara al Rally dell'Europa Centrale termina qui. La prima tappa riprenderà domattina con la Prova Speciale 3, la Vlachovo Březí 1 di 13,66 chilometri. La prima vettura, ovvero la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen entrerà in speciale alle ore 9:50 italiane.