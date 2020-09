WRC, Rally Turchia, PS4: Ogier di un soffio su Neuville

La Prova Speciale 4 del Rally di Turchia 2020, la Datça 1 di 8,75 chilometri, ha ripresentato il duello che ha infiammato l'inizio di questa gara e anche nel corso degli anni passati. Sébastien Ogier ha colto la seconda vittoria di speciale precedendo di appena 1"3 il rivale per la vittoria di questa gara, Thierry Neuville.

Ogier ha montato tre Hard (2 all'anteriore e una sul posteriore, a sinistra) e una Medium per cercare di sfruttare la trazione della sua Yaris. Missione compiuta, perché così facendo ha portato a 3 i secondi di vantaggio nei confronti del belga della Hyundai nella classifica generale.

Dal canto suo, Neuville ha ammesso di aver bisogno di più trazione e sicuramente le 5 Hard scelte per questo giro non lo hanno aiutato in questa prova così corta. Vedremo se avrà qualche vantaggio in più nell'ultima prova del giro mattutino o se, invece, questa situazione rimarrà invariata sino al Service di metà giornata.

Ottimo tempo per le Toyota di Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. I due hanno firmato quasi lo stesso tempo, con il gallese che è risultato più rapido di appena 1 decimo nei confronti del compagno di squadra.

Evans è saldamente al terzo posto della classifica generale, mentre Rovanpera sta recuperando secondi preziosi nei confronti di Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato è ancora quarto, ma sta pagando una scelta gomme di fatto errata. Così, nell'ultima prova del giro mattutino, dovrà stringere i denti e gestire i 3"5 di vantaggio che ancora ha su Rovanpera.

Suninen si conferma il pilota M-Sport più rapido, ma le Fiesta hanno un passo nettamente inferiore rispetto alle Toyota e alle Hyundai. Lappi, a fine prova, ha ammesso di aver sbagliato assetto (sospensioni troppo morbide).

Rally di Turchia - Classifica generale dopo la PS4