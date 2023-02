WRC | Rally Svezia, PS3: si rivede Rovanpera. Evans sbaglia

Carica lettore audio

Al Rally di Svezia le condizioni cambiano a ogni speciale. Nella Prova Speciale 3, la Sarsjoliden 1 di 14,23 chilometri, ha avuto un buon vantaggio chi ha aperto la prova. In questo caso Kalle Rovanpera.

Ricordiamo che con l'assenza del leader del Mondiale Sébastien Ogier, è il 21enne ad avere l'onere di entrare per primo in prova in quanto secondo in classifica. Il fondo della PS3 è risultato però più ghiacciato rispetto alla PS2 e questo ha favorito il campione del mondo in carica.

Rovanpera ha vinto la prova con 1 secondo di vantaggio su Esapekka Lappi, primo pilota di Hyundai Motorsport in prova, e di 1"7 il compagno di squadra Takamoto Katsuta. Una prova, questa, non troppo complicata, ma che ha indotto all'errore Elfyn Evans.

Il gallese ha sbagliato il punto di frenata, finendo lungo e perdendo qualche secondo di troppo che gli hanno fatto perdere due posizioni in classifica generale. Evans è stato superato sia dal compagno di squadra Katsuta che da Thierry Neuville.

Il belga, questa volta, ha faticato non poco entrando in prova per secondo ma, soprattutto, per un sottosterzo che sembra penalizzarlo in maniera evidente.

Ott Tanak rimane leader della classifica generale grazie al quarto tempo di prova con cui si è messo alle spalle le Hyundai di Craig Breen e Neuville, ma ora i primi tre sono staccati di appena 2"7, con Rovanpera tornato sotto i 5 secondi di divario.

Cambia tutto invece nel WRC2, con Emil Lindholm costretto ad abbandonare la leadership della classifica per essere finito in un banco di neve. Fortunatamente per lui non è rimasto bloccato, ma la neve incastrata nelle prese d'aria anteriori della Skoda Fabia RS Rally2 hanno provocato una perdita di potenza considerevole.

Per questo il campione in carica della serie, assieme alla sua navigatrice Reeta Hamalainen, è stato costretto a fermarsi per togliere la neve dall'anteriore della sua vettura e ripartire, perdendo oltre 1 minuto e 40' da Oliver Solberg, vincitore della prova e nuovo leader della categoria.