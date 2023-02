WRC | Rally Svezia, PS2: Breen vola, Tanak nuovo leader

Carica lettore audio

Il Rally di Svezia è ricominciato questa mattina con la Prova Speciale 2, la Brattby 1 di 10,76 chilometri, presentando subito diverse novità nella classifica generale.

Craig Breen ha vinto la stage, sfruttando perfettamente la sua ottima posizione di partenza su una neve soffice che ha messo in difficoltà chi è entrato per primo in speciale e premiato chi, invece, è entrato verso la fine.

Breen era tra questi avendo saltato il Rallye Monte-Carlo, ma è stato molto bravo a sfruttare l'occasione e vincere subito sebbene sia alla seconda uscita della sua carriera al volante della i20 N Rally1.

L'irlandese di Hyundai Motorsport ha battuto per 3"8 un Ott Tanak partito fortissimo con la Ford Puma Rally1. E' evidente come la gara-test svolta in Estonia lo scorso fine settimana gli sia servita per prendere confidenza con il nuovo mezzo e il fondo innevato.

Anche lui ha usufruito di una posizione di partenza migliore rispetto ai rivali nella lotta al titolo iridato, ma questo secondo posto lo proietta in testa alla classifica generale, facendolo diventare il nuovo leader dell'evento con 1"3 di margine proprio su Craig Breen.

Esapekka Lappi, altro pilota che ha compiuto una gara-test 7 giorni fa, ha ottenuto il terzo posto di speciale e nella generale, superando così Kalle Rovanpera, vincitore della prima prova in Svezia svolta ieri sera.

Bene anche Takamoto Katsuta, primo pilota Toyota nella PS2 con il quarto tempo, mentre i primi 3 entrati in prova hanno faticato non poco. Il migliore è stato Thierry Neuville. Grazie al suo quinto tempo è riuscito a rosicchiare diversi secondi su Elfyn Evans (sesto) e, soprattutto, su Kalle Rovanpera, addirittura ottavo.

Non stupisca la prestazione del campione del mondo in carica: la neve nella prova era molto soffice e lui, avendo aperto la PS2 - così come sarà costretto a fare per tutte le prove di oggi - ha pulito le traiettorie, aiutando chi è sceso in prova dopo di lui.

Più in difficoltà Pierre-Louis Loubet. Il francese deve imparare e, attualmente, non dimostra di avere un passo comparabile a quello del compagno di squadra.