WRC | Rally Svezia, PS16: Tanak ipoteca la vittoria

Chi si aspettava un avvio di giornata, l'ultima di gara al Rally di Svezia, con Craig Breen con il coltello tra i denti rimarrà certamente deluso. Ott Tanak, leader del secondo evento del WRC 2023, è riuscito ad allungare ulteriormente sull'irlandese e a mettere probabilmente in cassaforte la vittoria.

Ma andiamo con ordine. Kalle Rovanpera ha vinto la PS16, la Västervik 1 di 26,48 chilometri con il tempo di 12'41"0, battendo per 1"5 proprio il leader della classifica generale del Rally di Svezia.

Per il pilota della Toyota una stage senza sbavature, in cui ha potuto spingere utilizzando gomme nuove per cercare di ridurre il margine che lo separava da Thierry Neuville e riavvicinarsi alla zona podio.

Missione compiuta, perché il campione del mondo in carica ha rosicchiato gran parte dei 3"8 che aveva di ritardo dal rivale, portandoli a 1"1. Thierry Neuville, però, ha scelto di utilizzare 2 gomme usate nel giro mattutino, composto solo da questa prova, per poi tenersi le gomme nuove per le due prove mancanti.

Una scelta rischiosa, ma che dovrebbe poi pagare nelle ultime 2 prove che andranno a definite la classifica finale del primo e unico evento che si tiene su neve in questo Mondiale Rally 2023.

Ott Tanak, invece, autore del secondo tempo della prova, ha fatto meglio rispetto a Breen di 3 secondi netti. Ciò significa che il suo vantaggio è ora aumentato a 11"6 quando mancano appena 2 prove al termine.

L'estone si avvicina sempre più, passo dopo passo, a riportare alla vittoria M-Sport Ford. Un successo che al team di Dovenby Hall manca dal Rallye Monte-Carlo 2022 quando a trionfare furono Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche nella gara d'esordio della Ford Puma e delle vetture Rally1.

Da segnalare anche il rientro in Top 10 di Esapekka Lappi. Il pilota di Hyundai Motorsport, accreditato del quinto tempo di speciale, è tornato tra i primi 10 dopo l'incidente di ieri causato dalla delaminazione della gomma anteriore destra. Per Lappi un piccolo sorriso dopo la cocente delusione provata ieri.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg sta controllando il suo considerevole margine nei confronti del primo dei rivali, Ole Christian Veiby. Il norvegese ha vinto la prova di classe, ma Solberg sta gestendo senza prendersi alcun rischio.

Il breve giro mattutino domenicale termina subito qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service per preparare le vetture in vista delle due prove conclusive dell'evento. La PS17, la Västervik 2 di 26,48 chilometri, scatterà alle ore 10:05 italiane.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS16

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 2h07'27”9 WRC 2 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 +11"6 WRC 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +24"9 WRC 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +26"0 WRC 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'12"4 WRC 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +3'06"4 WRC 7 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +6'47"4 WRC2 8 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +7'33"1 WRC2 9 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +7'33"3 WRC 10 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +8'05"7 WRC2