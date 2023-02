WRC | Rally Svezia, PS15: Tanak stacca Breen. Neuville 3° da solo

Carica lettore audio

Il penultimo giorno di gara del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2023, è andato in archivio con la Prova Speciale 15, la Umea 1 di 10,08 chilometri, che ha visto cogliere un'altro scratch a Thierry Neuville.

Partiamo però dalla strepitosa lotta per il vertice dell'evento, con Ott Tanak e Craig Breen che hanno fatto a gara a chi fosse più in difficoltà negli ultimi chilometri cronometrati di oggi.

L'estone di M-Sport si è trovato a entrare in prova con una gomma finita dopo averne delaminata una nella stage precedente. Questo lo ha portato a chiudere con il quinto tempo, staccato di 4" da Neuville.

Breen, invece, è stato autore di un errore nel corso del primo, lungo settore in cui ha urtato prima con il posteriore, poi con l'anteriore della sua i20 N Rally1 contro un banco di neve. Questo lo ha portato a perdere diversi secondi e a chiudere a 10"3 dal compagno di squadra.

La situazione, pur nelle difficoltà, ha così sorriso a Tanak, il quale ha completato la giornata odierna da leader e con un vantaggio di 8"6 sull'irlandese di Hyundai Motorsport. La lotta, che vede coinvolti i piloti i quali quest'anno si sono scambiati il sedile, proseguirà nelle tre prove speciali che domani concluderanno l'evento.

La vittoria di speciale ottenuta nella PS15 ha permesso a Thierry Neuville di completare la rimonta e chiudere al terzo posto in solitaria. Kalle Rovanpera, quarto in prova, ha perso 3"8 dal rivale e domani dovrà provare a cambiare passo, qualora volesse provare ad agguantare nuovamente il gradino più basso del podio.

Per Neuville un'ottima giornata, che lo ha visto rimontare dal sesto sino al terzo posto. Le Hyundai si sono rivelate in buona forma, almeno sino a ora, anche se l'inconveniente occorso a Esapekka Lappi questo pomeriggio ha privato il team di punti importanti per quanto riguarda il Mondiale Costruttori.

Elfyn Evans chiude quinto, ormai distante oltre 30 secondi dalla lotta per il podio e con un margine di 1 minuto e mezzo sul primo degli inseguitori: Pierre-Louis Loubet. Il francese del team M-Sport Ford continua a fare esperienza e nel pomeriggio di oggi è anche riuscito a ottenere qualche tempo degno di nota.

Per quanto riguarda Lorenzo Bertelli, nel pomeriggio di oggi ha migliorato non di poco i tempi fatti segnare al mattino. Una buona giornata per lui, che non ha ambizioni di classifica ma solo la volontà di guidare al meglio e divertirsi con la GR Yaris Rally1 noleggiata per l'occasione.

Lotta che sembra essere volta al termine nel WRC2, con Oliver Solberg e la sua Skoda Fabia RS Rally2 sempre più lanciati verso il successo. Splendida la gara dello svedese, che ha inflitto quasi un minuto a Ole-Christian Veiby, primo degli inseguitori.

Si accende la lotta per il terzo posto, con Sami Pajari - pilota del team TokSport Skoda - che dovrà stare attento al ritorno del compagno di squadra Nikolay Gryazin. Il russo si è portato a 11"1 dal giovane finlandese.

La penultima giornata di gara del Rally di Svezia termina qui. L'evento riprenderà domani con la Prova Speciale 16, la Vastervik 1 di 26,48 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 07:05 italiane.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS15

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 1h54'45”4 WRC 2 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 +8"6 WRC 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +23"7 WRC 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +27"5 WRC 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +57"7 WRC 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +2'28"1 WRC 7 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +5'55"0 WRC2 8 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +6'46"6 WRC2 9 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +7'08"9 WRC2 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +7'20"0 WRC2