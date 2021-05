WRC, Rally Portogallo, PS17: Greensmith vede la Top 5

Elfyn Evans continua a non fare prigionieri. Non a caso ha vinto anche la Prova Speciale 17, la Montim di 8,75 chilometri, quartultima stage del Rally del Portogallo 2021.

Il gallese della Toyota ha iniziato forte questa mattina con il preciso intento di mettere in cassaforte quella che per lui sarebbe la prima vittoria del 2021 e che lo proietterebbe in zone molto interessanti della classifica Mondiale Piloti.

Dani Sordo, dopo una PS16 ben al di sotto delle aspettative, ha letteralmente cambiato passo. Ma non è servito, perché Evans è stato più veloce di lui di 1"4. Ora il gap tra i due è di 21"7 in favore del vice campione del mondo in carica.

Si riapre anche la lotta per il quinto posto, con Gus Greensmith autore del terzo tempo di speciale che lo ha riportato a ridosso del compagno di squadra Adrien Fourmaux. Il francese ha colto un buon quinto tempo, ma a 6" dal compagno di squadra.

Ora Greensmith ha un ritardo esiguo da Fourmaux: appena 9 decimi. Vedremo se nella PS18 arriverà la risposta di Fourmaux o se l'ex portiere delle giovanili del Manchester City riuscirà nell'intento di riappropriarsi della Top 5 dopo averla persa ieri pomeriggio a causa di un guasto all'acceleratore della Ford Fiesta numero 44 affidatagli dal team M-Sport.

Da segnalare anche la marcia trionfale di Esapekka Lappi nel WRC2, che ormai vede avvicinarsi sempre più un successo meritato per ritmo e assenza di errori. Il suo principale avversario, Teemu Suninen, ha commesso un errore nella PS16, finendo in testacoda e perdendo diversi secondi per recuperare il corretto senso di marcia.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS17

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 3.18'58”8 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +21"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'22"1 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1'49"7 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +4'39"8 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +4'40"7 7 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +8'55"1 8 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +10'13"1 9 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +11'17"3 10 Gryazin/Aleksandrov Volkswagen Polo GTI R5 +11'29"0 +1'20"