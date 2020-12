WRC, Rally Monza, PS8-9: sorpasso e controsorpasso Ogier-Sordo!

Questo ACI Rally Monza Italia è un susseguirsi di colpi di scena, di cambi al vertice della classifica generale, di ribaltamenti nelle classifica iridate Piloti e Costruttori. Il copione è stato recitato alla perfezione dai protagonisti del WRC anche nelle PS8 e PS9.

Dani Sordo, dopo aver perso la leadership dell'evento brianzolo, lo ha recuperato vincendo la PS8, la Gerosa 1 di 11,09 chilometri, in cui Sébastien Ogier ha probabilmente gestito le gomme in vista della speciale successiva.

Il 6 volte iridato si è poi scatenato nella PS9, la Costa Valle Imagna 1 di 22,17 chilometri, arrivando secondo in speciale alle spalle di Elfyn Evans, ma recuperando la vetta della classifica generale. Grazie a questo piazzamento, il campione di Gap ora conduce l'ACI Rally Monza Italia con 6"7 di vantaggio nei confronti di Dani Sordo.

Nel duello scatenatosi nelle ultime 3 prove tra il francese della Toyota e lo spagnolo della Hyundai è risalito silenziosamente il leader del Mondiale, Elfyn Evans. Il gallese della Toyota ha firmato il secondo tempo nella PS8 e ha vinto la PS9.

Questo ha fatto sì che il gallese sia riuscito a recuperare tanti secondi nei confronti dello spagnolo e a portarsi ad appena 8 decimi di secondo dalla seconda posizione, che per lui vorrebbe dire mettere al sicuro il titolo mondiale Piloti. Questo sarebbe un risultato estremamente positivo anche per Toyota, perché si assicurerebbe anche il titolo mondiale Costruttori.

Dopo una prima giornata da protagonista, Esapekka Lappi ha perso contatto con le prime 3 posizioni. Il pilota finlandese del team M-Sport continua a firmare tempi interessanti, ma non tali da farlo rimanere in lotta per il podio. Addirittura, nell'ultima speciale, è stato superato anche da Ott Tanak (Hyundai), ora quarto e distante dal podio di 8"2.

Continua la splendida lotta tra scandinavi nel WRC3, con Andreas Mikkelsen primo di categoria e settimo assoluto al volante di una Skoda Fabia R5 Evo davanti a Oliver Solberg, secondo nel WRC3 e ottavo assoluto.

Cambiamento radicale nel WRC2, con Mads Ostberg che ha preso la testa della classifica di categoria al volante della Citroen C3 R5 dopo averla ereditata da Adrien Fourmaux (M-Sport), ora secondo a 17" dal norvegese.

Il giro mattutino delle speciali in provincia di Bergamo termina qui. Ora i piloti andranno al riordino e potranno usufruire del Service di metà giornata prima del giro pomeridiano, fatto da altre tre speciali - le stesse della mattinata - prima di un ulteriore Service e la stage finale di giornata che si terrà in autodromo a Monza. La gara riprenderà questo pomeriggio con la PS10, la Selvino 2 di 25,06 chilometri. La prima vettura, la Ford Fiesta di Gus Greensmith, entrerà in speciale alle 13:22, salvo ritardi.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS9