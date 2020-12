WRC, Rally Monza, PS10: 2 incidenti, stage cancellata!

Il giro pomeridiano della seconda tappa dell'ACI Rally Monza Italia è iniziata male, con due incidenti nello stesso punto della Prova Speciale 10, la Selvino 2 di 25,06 chilometri.

Questi incidenti hanno coinvolto Gus Greensmith e Ole Christian Veiby. Entrambi i piloti sono usciti nello stesso punto della Prova Speciale "Selvino 2", al chilometro 22,2.

I primi a finire fuori strada sono stati Greensmith e il suo navigatore, Edmondson. L'equipaggio del team M-Sport ha perso il controllo della Fiesta numero 44, scivolando su un fondo reso insidioso dalla neve che in questi minuti sta imbiancando la stage.

Finiti contro il guard rail esterno, Greensmith ed Edmondson sono finiti contro la parete, per poi tornare dalla parte opposta della carreggiata e uscire di strada. Entrambi sono usciti senza problemi dalla Fiesta, finita nel dirupo ribaltata dopo i due impatti iniziali.

Pochi minuti dopo ha commesso lo stesso errore Ole Christian Veiby che, lo ricordiamo, è alla sua prima uscita in carriera al volante di una vettura WRC Plus dopo tanti anni al volante di una R5. Il pilota Hyundai è finito per sbattere contro la parete, disintegrando l'anteriore della sua i20 gestita dal team 2C Competition.

La vettura di Veiby e Andersson si è poi intraversata, bloccando completamente la strada. L'equipaggio è uscito incolume dall'impatto, ma la prova è stata bloccata con l'esposizione della bandiera rossa a causa della posizione della i20 numero 96.

Detto delle ottime condizioni fisiche degli equipaggi, è bene sottolineare come questa bandiera rossa possa essere un vero colpo di fortuna per Ott Tanak. Il campione del mondo in carica stava procedendo lentamente a causa di un problema non ancora identificato sulla sua i20.

La Direzione Gara ha preso la decisione di cancellare la prova, dunque gli equipaggi dovranno portarsi al via della PS11. Intanto il meteo sembra essere molto meno clemente rispetto a questa mattina: la PS12 si sta imbiancando a causa di una nevicata copiosa.