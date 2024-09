WRC | Rally Cile, PS12: Rovanpera allunga e chiude al comando

Kalle Rovanpera ha messo al sicuro la leadership del Rally del Cile chiudendo la seconda tappa in testa con 15"1 di vantaggio nei confronti del primo dei rivali, il compagno di squadra Elfyn Evans.

Il 2 volte iridato ha fatto la differenza prima nella penultima speciale, con la nebbia a rallentare tutti meno lui e Thierry Neuville (vincitore della prova), poi con la pioggia nell'ultima stage - questa volta vinta da Adrien Fourmaux - ma con Kalle ancora secondo.

Evans, invece, ha preferito non prendersi rischi, ma questo gli è costato la possibilità di portare a casa l'eventuale vittoria. C'è però da capirlo: Toyota Gazoo Racing non ha ancora abdicato e vuole provare a contendere il titolo iridato a Hyundai sino al Rally del Giappone, quindi ha bisogno dell'aiuto di tutti i suoi piloti per raggiungere questo obiettivo.

Intanto, con la prima e la seconda posizione che sembrano ormai assegnate, Ott Tanak è riuscito a difendere la terza posizione dal ritorno prepotente di Thierry Neuville. L'estone ha completato la giornata con 10 secondi di vantaggio sul belga, ma quest'ultimo avrebbe potuto anche agguantare il terzo posto se avesse osato di più nella PS12.

Il risultato, però, è comunque molto positivo perché Neuville ha perso solo pochi punti dal primo dei rivali per l'iride - proprio Tanak - mentre l'altro rivale, Sébastien Ogier, è stato costretto al ritiro per aver rotto una componente della sospensione della sua GR Yaris Rally1 nella giornata odierna.

Domani la Super Sunday assegnerà altri punti importanti per i titoli, e anche la Power Stage. Vedremo quale atteggiamento terrà Neuville e quale invece avrà Ott Tanak, certi che Ogier darà il massimo per portare a casa punti dopo il ritiro di oggi.

Adrien Furmaux completa la rimonta chiudendo al quinto posto dopo una giornata a dir poco eccellente a livello di tempi. Il francese di M-Sport è risalito fino alla Top 5 dopo averla persa ieri per essere arrivato in ritardo a un Controllo Orario. Oggi si è messo in mostra ancora una volta, facendo capire come chi dovesse metterlo sotto contratto per il prossimo anno, potrebbe fare un vero affare.

Sami Pajari recupera la sesta posizione in extremis chiudendo la giornata con un margine di 1"1 su Gregoire Munster. Esapekka Lappi, invece, è l'ultimo dei piloti al volante di una Rally1, ottavo e staccato di quasi 3 minuti e mezzo dall'olandese di M-Sport.

Nel WRC2 Nikolay Gryazin chiude la tappa da leader grazie al cambio di ruota che ha fatto precipitare Oliver Solberg dal primo al quinto posto di classe. Il russo, al volante della prima Citroen C3 Rally2, ha un vantaggio di 16"8 su Gus Greensmith (Skoda TokSport) e 18"4 sul compagno di squadra Yohan Rossel.

La seconda tappa del Rally del Cile termina qui. L'evento riprenderà domani con la PS13, la Laraquete 1 di 18,62 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 13:23 italiane.

WRC 2024 - Rally del Cile - Classifica dopo la PS12