WRC | Rally Cile, PS10-11: nella nebbia Rovanpera nuovo leader

Il giro pomeridiano di oggi al Rally del Cile era temuto per il fondo rovinato e insidioso. Invece, almeno sino al termine della PS11 e con una prova ancora da disputare, il vero problema per gli equipaggi è stata la nebbia.

Se la PS10 è stata una sorta di formalità, la PS11 Lota 2 di 25,64 chilometri è stata molto più di una sfida. La nebbia è scesa copiosa sul percorso e ha reso la sfida quasi impossibile per diversi piloti.

A svettare è stato Thierry Neuville, autore del miglior tempo in 15'57"1 e più rapido di 5 secondi nei confronti di Kalle Rovanpera. Grazie a questo risultato, il pilota belga di Hyundai Motorsport si è avvicinato molto al compagno di squadra Ott Tanak e, quindi, al terzo posto della classifica generale.

Ora tra i due compagni di squadra ci sono 14"2 in favore dell'estone quando manca ancora una prova al termine della tappa di oggi. Per Neuville sarà difficile colmare tutto il divario, ma se la nebbia dovesse ripresentarsi anche nella prossima stage, allora tutto sarebbe più che aperto.

Da non sottovalutare il secondo tempo di Kalle Rovanpera. Il 2 volte iridato, infatti, è stato bravo a destreggiarsi in condizioni anche più estreme rispetto ad altri e, grazie alla contemporanea difficoltà incontrata da Elfyn Evans, è diventato il nuovo leader del Rally del Cile.

Evans ha fatto peggio di 19 secondi rispetto a Rovanpera, dilapidando tutto il vantaggio costruito fino alla prova precedente. Ora il finnico ha un vantaggio di 5"5 sul compagno di squadra gallese.

In grande difficoltà anche Sami Pajari. In rookie, in una sola prova, ha perso due posizioni nella classifica generale in favore delle Ford Puma Rally1 Hybrid di Adrien Fourmaux - tornato in Top 5 dopo la penalità di ieri - e Gregoire Munster.

In difficoltà anche Esapekka Lappi, il quale è arrivato in anticipo al Controllo Orario e s'è visto comminare una penalità di 2 minuti al suo tempo di gara, restando però in ottava posizione.

Disastro invece per Oliver Solberg. Proprio mentre sembrava lanciato verso la vittoria dell'evento e del titolo WRC2, è stato costretto a fermarsi per cambiare una ruota, perdendo così la leadership di categoria e scivolando al quinto posto. Nikolay Gryazin è tornato in testa con la Citroen C3 Rally2 con 16"4 di vantaggio sulla prima Skoda Fabia RS Rally2, diventata ora quella di Gus Greensmith. Terzo posto per Yohan Rossel, in ritardo di 15 secondi sulla piazza d'onore.