WRC | Rally Cile, PS13-14: Ogier comanda la Super Sunday

Sébastien Ogier ha mostrato sin da subito di avere le idee chiare attaccando da subito nelle prime due prove domenicali della terza e ultima tappa del Rally del Cile, terzultimo appuntamento del WRC 2024.

Il pilota francese del team Toyota Gazoo Racing, al pari di tutti gli altri, ha dovuto fare i conti con la nebbia, grande avversaria già incontrata nel pomeriggio di ieri, ma è stato il migliore a destreggiarsi nella poca visibilità e a prendere il comando della Super Sunday.

In queste prestazioni va calcolata anche la posta in palio: per Ogier, dopo il ritiro di ieri, c'è poco da difendere. Ecco dunque spiegato l'approccio meno conservativo del campione di Gap rispetto a quanto visto da altri piloti che, invece, si stanno giocando il podio e la lotta per il titolo.

A tal proposito, interessante vedere come Thierry Neuville, leader del Mondiale, sembri più interessato a controllare Ott Tanak, ora primo degli inseguitori, più che a dare fastidio a Ogier.

Tanak è quarto nella classifica della domenica, mentre Neuville è sesto, staccato di 7"3 dall'estone. Tra i due c'è anche Esapekka Lappi, il quale ha 3"5 di margine sul belga, ma è molto facile che Lappi ceda il passo a Neuville proprio per permettergli di guadagnare un altro punto e avvicinarsi ancora di più alla conquista del titolo iridato.

Continua invece la lotta per il sesto posto della classifica generale, con Sami Pajari che cerca di difendersi dagli attacchi di Gregoire Munster. L'olandese ha un ritardo di soli 2"3 quando mancano 2 prove al termine. La lotta per la posizione è quanto mai aperta.

Nel WRC2 Yohan Rossel si avvicina sempre di più alla vittoria, mentre Citroen Racing pregusta una doppietta che avrebbe un sapore molto dolce. Il francese ha un margine di 18"1 sul compagno di squadra Nikolay Gryazin, mentre al terzo posto, staccato di 17"8 dal russo, c'è la prima Skoda Fabia RS Rally2, quella di Gus Greensmith.