WRC: Pirelli torna in Sardegna per il secondo test 2021

Svolto il primo test assoluto per preparare le gomme che dovranno calzare le vetture WRC Plus a partire dal 2021, la Pirelli tornerà questo mese in Sardegna per svolgere la seconda prova di sviluppo sulle nuove coperture.

Anche in questo caso, così come avvenuto nel primo test, la Casa italiana fornitrice unica di pneumatici si affiderà all'equipaggio formato da Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger, i quali proveranno le coperture italiane al volante di una Citroen C3 WRC Plus.

Nel primo test, Pirelli ha provato le gomme da sterrato e asfalto su fondi impegnativi. In questo test le gomme saranno messe alla frusta anche dalle alte temperature. L'obiettivo di Pirelli è quello di provare in condizioni estreme, così da capire il comportamento delle gomme e trovare la giusta strada per lo sviluppo.

"Troveremo ancora condizioni molto dure in Sardegna, dunque potremo spingere al limite le gomme e capire bne la loro consistenza. Potremo inoltre sfruttare questo test per confrontare i dati con quelli raccolti nel test precedente, svolto sempre in Sardegna. E' molto importante per noi capire tutto e come proseguire nello sviluppo", ha dichiarato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager di Pirelli.

"Dopo il test in Sardegna ci sposteremo in un luogo in cui la temperatura sarà più fresca e il grip più basso. Dobbiamo avere risposte a tutte le nostre domande e in tutte le condizioni possibili. Ora il nostro obiettivo è capire bene come si comportano le vetture sullo sterrato. Abbiamo tanta esperienza con le nostre gomme su asfalto nel Campionato Italiano".

"Avremo una gomma nuova per Monte-Carlo. Apporremo modifiche per cercare di evitare le forature. Vogliamo che le gomme siano veloci nel WRC, ma anche che siano durature", ha concluso Testoni.