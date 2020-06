WRC: Pirelli con Citroen C3 e Mikkelsen per i test gomme 2021

Oggi Pirelli ha annunciato di aver fatto un passo importante verso la preparazione delle gomme che calzeranno le vetture WRC Plus a partire dalla prossima stagione del WRC.

Pirelli, che diverrà fornitrice unica di pneumatici del Mondiale Rally sostituendo Michelin, ha ufficializzato vettura e pilota con cui saranno svolti primi test, previsti sugli sterrati della Sardegna.

La Casa milanese, assieme alla FIA, ha scelto di sfruttare una Citroen C3 WRC Plus, che sarà vestita dei colori Pirelli. Una scelta logica, considerando che la C3 è una vettura dalle medesime caratteristiche di quelle attualmente impegnate nel Mondiale.

Con il ritiro di Citroen Racing, la C3 è diventata l'opzione ideale per evitare di avvantaggiare o arrecare danno a qualche team. Ed è logica anche la scelta dell'equipaggio che ha fatto Pirelli.

Stiamo parlando di Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger. L'ex equipaggio di Hyundai Motorsport ha corso per qualche gara con Citroen Racing nel 2018 prima di passare l'anno successivo a difendere i colori del team di Alzenau.

Mikkelsen conosce già la vettura, per questo è stata una scelta logica e azzeccata, sebbene in lizza per il posto ci fossero piloti del calibro di Jari-Matti Latvala, Kris Meeke e Hayden Paddon.

Nei primi test che, come detto, saranno svolti in Sardegna, Pirelli si focalizzerà a provare le gomme a mescola dura, sfruttando le temperature elevate e le superfici aggressive delle speciali sarde.

"Per verificare lo stato di avanzamento del nostro sviluppo, che nella parte di simulazioni e di laboratorio è proseguito senza soste anche durante il lockdown, abbiamo scelto la miglior combinazione vettura-pilota", ha dichiarato Terenzio Testoni, manager Rally Activity di Pirelli.

"La C3 Plus, vettura attualmente non impegnata nel Mondiale Rally, risulta essere estremamente rappresentativa in termini di prestazioni e ci garantisce di sviluppare il prodotto nel massimo rispetto dell'equità sportiva, condizione prioritaria per serie in mono fornitura".

"Andreas, poi, è ben noto per la professionalità e la sensibilità per gli pneumatici, che con le vetture 2021 dovranno mostrare caratteristiche prestazionali e di affidabilità, particolarmente sfidanti", ha concluso Testoni.