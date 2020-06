WRC e MotoGP assieme per WITHU Experiences - Riders meet Rally

WITHU torna ad accendere la passione per i motori con “WITHU Experiences - Riders meet Rally”.

Giovedì 25 giugno la tenuta del Ciocco, celebre tra gli appassionati come centro nevralgico di uno dei round iconici del Campionato Italiano Rally, sarà teatro di una giornata esclusiva nella quale si incontreranno rally e motociclismo.

Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, piloti del team Petronas Yamaha Sepang Racing Team in MotoGP insieme a Marco Bezzecchi, Luca Marini, Andrea Migno e Celestino Vietti, impegnati in Moto2 e Moto3 con lo SKY Racing Team VR46 saranno protagonisti di una giornata speciale nell’inedita veste di rallysti.

I riders saranno impegnati sia al volante della Hyundai i20 R5 utilizzata da Umberto Scandola nell’ultima edizione del Rally Monte-Carlo e nel Campionato del Mondo Rally WRC3, sia come “navigatori” sulla medesima vettura a fianco del campione italiano.

Il momento clou della giornata organizzata da WITHU in collaborazione con Hyundai Rally Team Italia e Hyundai Motorsport sarà per i protagonisti della MotoGP una co-driving experience a bordo della Hyundai i20 Coupe WRC ufficiale al fianco di Dani Sordo, pilota ufficiale Hyundai Shell Mobis WRT nel Campionato del Mondo Rally (WRC) e vincitore dell’ultima edizione del Rally Italia Sardegna.

Due saranno le prove speciali utilizzate nel corso della giornata, entrambe ricavate nell'area più alta della tenuta dove solitamente viene disegnato il percorso del rally Il Ciocchetto. Per la driving experience i piloti utilizzeranno un tratto di circa tre chilometri con discesa e salita, mentre per la co-driving experience la prova misurerà oltre sei chilometri e sarà tecnicamente molto più impegnativa.

Motorsport.com vi fornirà la diretta streaming dell'evento, con due collegamenti, uno al mattino dalle ore 9;00 a copertura della driving experience dei piloti MotoGP sulla Hyundai i20 R5 di Hyundai Rally Team Italia, e uno al pomeriggio dalle ore 14;00 per seguire la co-driving experience a bordo della Hyundai i20 Coupe WRC ufficiale pilotata da Dani Sordo.

I collegamenti proporranno interviste, commenti a caldo, immagini dall'area assistenza e dalle prove speciali in un mix adrenalinico.

“La passione di WITHU per il motorsport, a due e a quattro ruote, non conosce confini - ha commentato Matteo Ballarin, presidente di WITHU, marchio del gruppo Europe Energy che fornisce luce, gas, fibra e mobile a privati ed aziende - La voglia di tornare a correre è tanta e con questa giornata puntiamo a trasmettere la nostra energia positiva anche a tutti gli appassionati che ci seguiranno attraverso i social".



"Sarà una giornata ricca di emozioni, che finalmente ci permetterà di condividere nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza la passione per la velocità con i piloti che fanno parte della famiglia WITHU. Non ci sono parole per definire il mio entusiasmo per la partecipazione nello stesso evento di partner del calibro di Hyundai Motorsport, Hyundai Rally Team Italia, SKY Racing Team VR46 e Petronas Yahama Sepang Racing Team: un qualcosa di eccezionale che ci permetterà di unire le massime espressioni del rallysmo e del motociclismo mondiale in un unico evento targato WITHU”.