WRC: Ogier, è la fine di un'era. Ingrassia si ritira a fine 2021

Questa mattina Toyota Racing ha annunciato le line up piloti per il WRC 2022, nuova era che vedrà esordire le vetture Rally1 ibride dopo il lustro di dominio delle WRC Plus. Una notizia, però, è passata in sordina rispetto ai nomi comunicati dal team giapponese, ovvero un fatto che determinerà la fine di un'era: il ritiro del navigatore di Sébastien Ogier, Julien Ingrassia.

Il copilota, dopo 16 anni di cooperazione con Ogier, terminerà definitivamente la sua carriera al termine del Mondiale Rally 2021, che finirà con l'ACI Rally Monza Italia nel penultimo weekend di novembre.

A ufficializzare il ritiro del pluri-campione del mondo è stato il team Toyota Gazoo Racing, ma lo stesso Ingrassia ha rilasciato una nota in cui ha spiegato le sue ragioni e ha a sua volta annunciato il ritiro a fine anno.

"La mia avventura nei Rally è iniziata quasi 20 anni fa con il mio primo rally come navigatore. Solo 4 anni dopo, nel gennaio 2006, ho incontrato Sébastien e abbiamo deciso di unire le nostre competenze e la nostra volontà per realizzare i nostri sogni nel miglior modo possibile".

"Da allora è stato un viaggio incredibile! Lavoro duro ad ogni secondo, alcune gioie ed emozioni indescrivibili, tante persone incontrate in tutto il mondo... Sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato assieme a Séb, di tutta l'energia e la determinazione che abbiamo speso in tutti i team di cui abbiamo fatto parte, ma anche di tutte le sfide che abbiamo dovuto affrontare".

"Dopo migliaia di pagine in cui ho scritto le note per i rally, è il momento per me di scrivere altre righe, quelle della mia vita, ed è per questo che ho deciso di terminare la mia carriera dopo l'ultimo rally di questa stagione".

"Voglio dire grazie a tutti voi per il sostegno che mi avete dato e tutte quelle emozioni che abbiamo condiviso assieme. Non perderò altro tempo, perché la nostra storia è ancora in fase di scrittura. Toyota, Séb e io lotteremo fino alla fine per vincere il Mondiale 2021!".

La scelta di Ingrassia è dovuta principalmente alla scelta di Ogier, ovvero quella di smettere di essere pilota WRC a tempo pieno. Dopo 20 anni di carriera, Ingrassia ha pensato di appendere il casco al chiodo e che questo fosse il momento più opportuno per lui. Forse, però, anche per Ogier stesso.

A sua volta, Sébastien Ogier ha rilasciato parole al miele per il suo navigatore. I due si separeranno a fine anno, ma entrambi hanno un obiettivo ben preciso: vincere l'ottavo iride assieme e portare il titolo Costruttori alla Toyota dopo 2 stagioni di magra.

"Julien si ritirerà alla fine dell'anno. Rispetto la sua decisione al 100%, dal momento che anche io avrò un programma più leggero nel 2022. Spesso parliamo della qualità dei piloti, ma il navigatore è essenziale e Julien è stato una parte fondamentale del nostro successo".

"Sin dal mio primo passo nei rally e per i 16 anni successivi, Julien c'è stato. Abbiamo costruito tutto assieme, siamo migliorati assieme, scoperto il WRC e realizzato i nostri sogni... Abbiamo raccolto molto id più di quello che sognavamo. Abbiamo vinto 7 titoli iridati sino a ora! Ora ci mancano 2 gare da finire e proveremo a farlo con stile, nel migliore dei modi".

"Julien, per me non c'è dubbio: sei il miglior navigatore di tutti. Chissà che carriera avrei potuto fare senza di te? Ti ringrazio di cuore per tutti, so quanto ti devo e non sarà possibile rimpiazzarti. Ti auguro tutto il meglio per il futuro. Goditi la vita!".

Ogier e Ingrassia hanno corso assieme 166 rally con validità mondiale, vincendone 53 e cogliendo 90 podi complessivi. Solo 15 i ritiri, vale a dire il 9% dei Rally disputati. Un dato strepitoso, al pari delle vittorie e dei podi. 7 i titoli iridati, ma anche l'ottavo che sembra ormai a un passo e potrebbe arrivare tra pochi giorni, al Rally di Catalogna.

Sébastien Ogier, a partire dalla prossima stagione, sarà navigato da Benjamin Veillas. Questo navigatore lo ha già affiancato diverse volte nel corso dei test di preparazione degli eventi e ha fatto parte a più riprese della gravel crew di Ogier in determinati eventi del WRC.