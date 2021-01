WRC 2021: Hyundai presenta la nuova livrea delle i20 Coupé

Hyundai Motorsport è pronta a difendere i due titoli Costruttori Rally vinti consecutivamente nel 2019 e poi nel 2020. La stagione 2021 per il team di Alzenau è ufficialmente iniziata oggi con la presentazione della nuova livrea delle 3 i20 Coupé WRC che saranno schierate per dare l'assalto ai titoli a partire dal Rallye Monte-Carlo che scatterà il 21 gennaio.

Le Hyundai i20, che saranno affidate quest'anno agli equipaggi formati da: Ott Tanak - Martin Jarveoja; Thierry Neuville - Martijn Wjdaeghe; Dani Sordo - Borja Rozada e Craig Breen - Paul Nagle, sfoggeranno quest'anno gli stessi colori del 2020, ma con un disegno differente.

I punti in cui risulta più evidente il cambiamento sono il muso, con la grande bocca che funge da presa d'aria che non è più contornata di rosso, ma di un nero ben più aggressivo. Il rosso trova però più spazio sulla parte iniziale del cofano, a pochi millimetri dal logo della Casa coreana.

Queste piccole novità nel disegno della livrea rendono le i20 molto più aggressive, senza contare che nelle foto ufficiali si può notare la nuova aerodinamica anteriore che ha debuttato nei test in vista del Rallye Monte-Carlo svolti prima nel mese di dicembre, poi nel corso degli ultimi giorni nel sud della Francia.

"L'obiettivo del 2021 rimane lo stesso degli anni scorsi: dobbiamo lavorare più duro che potremo, più di quanto abbiamo fatto la stagione passata e dovremo essere concentrati", ha dichiarato Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport.

"Dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto sino a ora perché non possiamo vivere sul passato. Dobbiamo costruire il nostro futuro. Ci vorrà un po' di tempo per capire le novità portate dalle nuove gomme Pirelli e la lista di sfide davanti a noi è molto lunga, ma cercheremo di gestire ogni cosa nel migliore dei modi".

"Il nostro approccio dovrà restare il medesimo che abbiamo avuto nella seconda parte del 2020. Dobbiamo lottare per la vittoria in ogni evento WRC 2021 e dobbiamo lottare. E' un testamento per la nostra reputazione nel motorsport e possiamo contare su line up molto forti, che ci aiuteranno a cogliere i nostri obiettivi nel corso della nuova stagione".