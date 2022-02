WEC | Vector rimpiazza Bourdais con Rockenfeller a Sebring

Carica lettore audio

La Vector Sport ha chiamato Mike Rockenfeller per prendere parte alla 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA World Endurance Championship 2022.

Il nuovo team britannico che debutterà in LMP2 con la sua Oreca 07-Gibson dovrà fare i conti con l'assenza di Sébastian Bourdais, che nel medesimo fine settimana sarà presente in Florida, ma come concorrente dell'IMSA SportsCar Championship e dunque impossibilitato a ricoprire un doppio ruolo avendo dato priorità alla serie statunitense.

Anche "Rocky" è protagonista di entrambi i campionati, ma la Action Express Racing/Ally Racing gli ha dato il via libera per condividere il volante del prototipo con Nico Muller e Ryan Cullen, mentre il giorno dopo sarà sulla Cadillac DPi per la 12h di Sebring.

"La LMP2 quest'anno è sicuramente la più competitiva nel WEC e sono molto felice di unirmi a Vector Sport per la loro prima gara", ha detto il 38enne tedesco ex-Audi Sport.

"Sarà davvero bello farne parte. È sempre bello intraprendere grandi sfide e questa è una di quelle. Sebring sarà una settimana impegnativa per me, ma non vedo l'ora di iniziare a lavorare e cercare di portare a casa qualche trofeo".

"Un grande ringraziamento va alla Action Express Racing e ad Ally per avermi dato l'opportunità di fare questo doppio appuntamento. Il round di Sebring è molto importante per loro, ma sono felice di correrlo con entrambi; sono sicuro che ce la faremo!"

Vector Sport, Oreca 07-Gibson LMP2 Photo by: FIA WEC

Il team principal Gary Holland ha aggiunto: "Sapevamo fin dall'inizio che Seb non sarebbe potuto essere con noi a Sebring, ma non potevamo avere un sostituto migliore di Mike e so che si integrerà molto bene in squadra".

"La sua esperienza a Sebring sarà molto importante per Nico e Ryan, non vediamo l'ora di cominciare il weekend col Prologo prima della 1000 Miglia".