WEC | TF Sport completa la seconda Corvette con Baud e Koizumi

La TF Sport ha completato gli equipaggi delle due Corvette che ha iscritto alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

A distanza di una settimana dall'annuncio della formazione per la Z06 GT3.R #81 - sulla quale saliranno a bordo Tom Van Rompuy, Rui Andrade e Charlie Eastwood - arrivano anche i nomi della #82 che vedremo in azione in Classe LMGTE AM.

Oltre a Daniel Juncadella, già presente nell'elenco iscritti del Mondiale pubblicato a fine novembre e nuovo pilota ufficiale di Corvette Racing, al volante della vettura americana ci saranno Hiroshi Koizumi, esperto pilota Bronze che ha debuttato nel WEC al Fuji, e Sébastien Baud, giovane Silver che sta crescendo da qualche anno con le GT e sarà alla prima apparizione nel Mondiale.

"Sono davvero orgoglioso di lavorare con piloti così esperti come Daniel e Sébastien - ha detto Koizumi - Non vedo l'ora di essere in squadra con Daniel, vincitore di Macao e pilota di successo del DTM: sarà sicuramente una nuova opportunità per me. Faremo del nostro meglio per essere il pacchetto di piloti numero uno nella Classe LMGT3".

Baud aggiunge: "Sono felicissimo perché sto realizzando un sogno d'infanzia! È un onore unirmi a un team di successo come TF Sport nel WEC. Guiderò una Corvette Z06 GT3.R, auto che ha segnato la mia ispirazione guardando la 24 Ore di Le Mans! Non vedo l'ora di lavorare con i miei compagni di squadra più esperti, dai quali potrò imparare ancora di più, soprattutto da Dani. Grazie al team per la fiducia!".

Juncadella, alla prima esperienza da pilota ufficiale Corvette, è consapevole di avere un ruolo molto importante in TF Sport: "Sarà una stagione emozionante, la prima occasione di correre nel FIA WEC e di partecipare alla 24 Ore di Le Mans, il che rende tutto davvero speciale".

"Nuovo team, nuovo marchio, nuova auto, nuovi compagni di squadra, tutto è una nuova sfida ed è davvero emozionante. Sono entusiasta e carico per conoscere bene il team, così come Hiroshi durante i test di inizio stagione e anche Seb, che già conosco un po'".

"Sono davvero impaziente di fare squadra con loro e di mettermi al lavoro fin dal primo giorno: Spero che avremo una stagione competitiva!"

Tom Ferrier, Direttore di TF Sport, chiosa: "Siamo molto lieti di annunciare la nostra formazione completa per la stagione 2024 del FIA WEC. È il momento di dare il benvenuto in squadra a Hiroshi, Sébastien e Daniel: siamo convinti che, insieme alla nuova Corvette Z06 GT3.R, siano una squadra in grado di ottenere grandi risultati".