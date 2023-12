C'è anche Mattia Drudi fra i piloti Aston Martin GT 2024

Mattia Drudi è ufficialmente un pilota di Aston Martin Racing a partire dalla stagione 2024.

Dopo l'annuncio di lunedì scorso del rinnovo con Marco Sørensen, la Casa inglese ha rivelato anche i nomi degli altri suoi portacolori che verranno impiegati nei programmi GT, in vista anche del debutto della Hypercar nel 2025.

Il romagnolo aveva già salutato Audi Sport da una decina di giorni e nella prossima annata lo vedremo a bordo della Vantage GT3 Evo.

"Sono onorato di entrare a far parte di Aston Martin come pilota ufficiale. Non vedo l'ora di far parte di un programma di un costruttore così iconico nel motorsport, con la sua incredibile storia di successi e le sue grandi ambizioni per il prossimo futuro", ha detto il Campione 2023 del GT World Challenge Europe.

"Sento che questo è l'ambiente giusto per crescere come pilota e per lottare insieme per ottenere vittorie prestigiose nelle gare più importanti del mondo. L'impegno che AMR sta mettendo nel programma Vantage del prossimo anno è davvero promettente e non vedo l'ora di cominciare il 2024".

Oltre a Drudi, Aston Martin ha firmato David Pittard ed Henrique Chaves tra le novità del 2024, andando ad aggiungersi al sopracitato Sørensen, Nicki Thiim, Jonny Adam, Ross Gunn, Valentin Hasse-Clot e il veterano Darren Turner.

Tutti gli impegni di questi ragazzi verranno annunciati più avanti, con Sørensen per ora unico certo di salire a bordo della Vantage GT3 Evo iscritta da D'Station Racing al FIA World Endurance Championship per la Classe LMGT3.

“Unirmi ad Aston Martin è la realizzazione di un sogno - ha dichiarato Pittard - Se guardate chi vince le gare endurance, solitamente sono piloti ufficiali, per cui ragionando a lungo termine, sapevo che per raggiungere i miei obiettivi in carriera avrei dovuto diventare anche io ufficiale, trovando una Casa che avesse i miei stessi piani".

Chaves aggiunge: "Avere l'occasione di rappresentare questo iconico marchio come pilota ufficiale significa tutto per me".

Adam Carter, responsabile di Aston Martin per l'endurance, chiosa: "Mentre ci prepariamo a iniziare una nuova era per Aston Martin nelle gare di durata, con l'avvento delle evoluzioni di nuova concezione delle nostre piattaforme Aston Martin Vantage GT3 e GT4, e naturalmente del programma Valkyrie Hypercar che diventerà realtà nel 2025, abbiamo messo insieme una formazione di piloti professionisti ultra-competitiva".

"Questo gruppo di conduttori sa come vincere ed è esperto nell'estrarre ogni grammo di prestazioni da un'auto GT, sfruttando al contempo la tenacia necessaria per vincere a questo livello."