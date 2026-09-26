Il kit EVO per la Corvette GT3 debutterà a Daytona 2027. In arrivo anche quello speciale per il Nürburgring

Corvette Racing è agli ultimi ritocchi del kit Evo che porterà sulle Z06 GT3 di tutto il mondo a partire dalla stagione 2027.

Come avevamo già anticipato nei giorni di Le Mans, la Casa statunitense era già impegnata nel capire come migliorare la vettura che sta lottando per i titoli nel FIA WEC e in IMSA, oltre che presenziare nei vari GT World Challenge.

Ormai i tempi sono maturi e dopo sessioni di test in pista con i piloti ufficiali, tra cui Nicky Catsburg ed Antonio Garcia, e molto lavoro a casa, a breve ci sarà l'omologazione per poi esordire in quel di Daytona, in occasione della 24h di gennaio.

Andrea Hidalgo, Corvette Racing Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Il lavoro è cominciato dalle basi, credo si possa dire addirittura fin dall’inizio del programma; strada facendo, abbiamo raccolto le informazioni per apportare i miglioramenti che volevamo alla vettura", ha spiegato la responsabile di Corvette Racing, Andrea Hidalgo, parlando con Motorsport.com in quel del Fuji.

"Per alcuni di questi è necessario ottenere una nuova omologazione, dunque abbiamo messo assieme tutte le informazioni dalle nostre squadre e le abbiamo integrate nel pacchetto EVO".

"L’aggiornamento principale riguarda l’elettronica, con potenziamenti al motore e alcuni piccoli miglioramenti in termini di durata. Si tratta dell'aspetto che riguarda tutti i calcoli per i sistemi di controllo e di verifica tecnica".

"Lo definirei un grande aggiornamento elettronico per l’intera vettura. Il solo fatto di riuscire a gestire meglio il tutto è un altro aspetto importante. Dato che andremo nella galleria del vento, ci saranno anche alcune piccole regolazioni aerodinamiche, ma nulla di rilevante".

"Passeremo a nuovi controller, il che richiederà nuovi cablaggi presenti in tutta l'auto, ma il vantaggio principale sarà la riduzione del carico di calcolo. Quindi, potremo dedicarci maggiormente allo sviluppo dei sistemi di controllo".

"Stiamo seguendo l'iter necessario per fornire tali informazioni alle squadre; essendo un sistema sofisticato, ci sarà un po' di lavoro da fare in questo ambito. Con questo, anche il motore avrà alcuni aggiornamenti e bisognerà mettere mano pure a quello, ma non credo che le squadre avranno motivo di preoccuparsi".

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Charlie Eastwood Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Come lo stesso Catsburg ci aveva spiegato quando lo avevamo incontrato, le prove erano in corso già da diverso tempo, ma non concentrandosi su una cosa soltando, bensì provando a trovare una soluzione per il beneficio generale della gestione e guidabilità della Z06, le cui basi erano già ottime.

"Abbiamo iniziato l’anno scorso svolgendo quattro sessioni con i nostri piloti; ero presente ad un paio, ma i riscontri di chi l'ha guidata fino ad ora sono stati positivi. Al momento stiamo completando le pratiche di omologazione e questo mese dovremmo avere l'ok definitivo", prosegue la Hidalgo.

"Il processo in sé richiede circa un anno dal momento in cui si presenta per la prima volta la richiesta alla FIA, fino al ricevimento effettivo del documento di omologazione timbrato".

"Debutteremo con questo aggiornamento a Daytona, dato che è la prima gara del calendario, anche se non tutti ne disporranno perché si tratta di una modifica tutto sommato piccola e non strettamente necessaria per certi team".

"Alcuni clienti avranno l'auto nuova, molti altri stanno optando per i kit da montare su quelle attuali. Inizieremo a consegnare i materiali in autunno, in modo che possano iniziare i preparativi".

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

A questo si aggiunge anche un altro aspetto molto importante, ossia un kit dedicato per correre sul Nürburgring-Nordschleife.

Da tempo, infatti, si parla dell'avvento delle Corvette lungo l'Inferno Verde e alla mitica 24h, ma è chiaro che per un impegno del genere sia necessario presentarsi adeguatamente attrezzati.

"Per questa gara avremo a disposizione un kit dedicato perché il Nürburgring prevede requisiti specifici per correre su quel circuito, quindi sono necessarie alcune piccole modifiche".

"In particolare, è richiesto il sistema anti-lift per evitare che la parte anteriore della vettura si sollevi in accelerazione; metteremo quindi a disposizione delle squadre questo pacchetto, qualora alcune di esse fossero interessate a correre al Nordschleife".

"Abbiamo quasi completato il lavoro, ma stiamo ancora mettendo a punto alcuni dettagli. L’abbiamo provato presso il nostro circuito di prova in General Motors, ma non ancora su una pista vera e propria".

"Per ora abbiamo ricevuto un paio di richieste da parte di team clienti, ma al momento non siamo sicuri se ci saranno squadre al via della 24h e, nel caso, quante saranno; stanno ancora lavorando ai loro piani per il prossimo anno e non abbiamo ancora alcuna conferma".

"Ad ogni modo, il nostro supporto ci sarà e consiste nell’assistenza tecnica, come avviene per tutti quelli che hanno una Corvette. A seconda del team e del suo interesse in merito all'impegno da affrontare, si parla e si definisce il livello di sostegno da fornire".

"In questo caso, diciamo che c’è spazio per un supporto aggiuntivo, data l’importanza della gara; questa è sicuramente una possibilità. Ma per quanto riguarda i piloti che potrebbero prendere parte alla 24h, ancora non sappiamo nulla e tutto dipende da come verranno programmati i piani dei nostri team clienti. Spetta a loro decidere se partecipare o meno".