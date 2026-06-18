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Intervista
WEC 24h di Le Mans

WEC | Corvette al lavoro per aggiornare la Z06 GT3.R

Reduce dalla vittoria in LMGT3, la vettura di GM è in fase di studio per essere migliorata, come ha confermato la responsabile Andrea Hidalgo, che ha anche spiegato come sta lavorando in questi primi mesi del suo nuovo ruolo.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

La Corvette Racing è al lavoro su una versione evoluta della Z06 GT3.R in vista delle prossime stagioni, anche se per ora non sono state indicate in dettaglio le varie soluzioni che potranno essere applicate.

Dopo tre anni dal debutto della vettura, in General Motors è venuto il momento di tirare le somme e raccogliere tutti i dati ed informazioni, mettendoli sul tavolo per capire come e dove mettere le mani ad una macchina che ha già regalato soddisfazioni sua in IMSA che nel FIA WEC, dove fra l'altro ha appena ottenuto il successo alla 24h di Le Mans.

La conferma è arrivata direttamente dalle parole di Andrea Hidalgo, la nuova responsabile di Corvette Racing, che proprio in Francia abbiamo potuto incontrare per capire cosa bolle in pentola.

"Stiamo lavorando a miglioramenti che possano rendere la vettura più facile da gestire e guidare, specialmente per i piloti Bronze e i team clienti, cercando anche di incrementare l'affidabilità", ha detto la statunitense a Motorsport.com ed altri giornalisti.

"Abbiamo tre anni di esperienza con questa GT3, è la nostra auto di riferimento in tutto il mondo e quindi vogliamo che tutti possano trovarla di facile gestione".

La stessa cosa è stata sottolineata pure da Nicky Catsburg quando ci siamo seduti a scambiare due chiacchiere: "Al momento non abbiamo un punto particolare su cui lavorare, bensì un insieme di valori che serviranno a fare crescere la vettura".

"In questi anni si è comunque dimostrata molto veloce e competitiva, ma è chiaro che anche la concorrenza migliora, per cui bisognerà analizzare ogni aspetto per creare qualcosa di utile a tutto il pacchetto".

"Abbiamo alcune idee che vedremo di mettere in pratica nei prossimi mesi, ma posso dire che sono contento di come si guida e si comporta l'attuale Z06, per cui se dovesse migliorare ulteriormente, sarebbe solo che positivo".

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Tornando alla Hidalgo, Motorsport.com ha chiesto come si trova in questa nuova posizione di vertice, dopo aver sostituito Jessica Dane all'inizio dell'anno prendendosi a carico la supervisione di tutti i programmi GT3.

"Mi sto divertendo, è molto impegnativo, anche se mi manca un po' l'aspetto tecnico, di cui mi occupavo in precedenza dietro le quinte, mentre ora lavoro con tutti i team clienti e sono il riferimento".

"La cosa più bella è che adesso ho sotto controllo tutto, valutando le varie priorità, dove e come dobbiamo impiegare le risorse per migliorare. E' una bella bella sfida, mi piace molto".

"Nei primi due anni di lavoro in Corvette ho lavorato a supporto dei team IMSA e WEC, dai quali ho imparato tantissimo.

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Oltre agli impegni di Mondiale, serie statunitense e GT World, per il momento la Hidalgo ha confermato che non sono previsti nuovi clienti in arrivo, anche se ogni possibilità può certamente essere valutata a tempo debito e in base alle condizioni che si delineano.

"Non sono previste squadre in arrivo, abbiamo il maggior numero di vetture mai schierate dal marchio Corvette Racing e quindi penso che il programma sia già a posto così. Certamente, sarebbe bello avere una vettura PRO nel GT World Europe, ma al momento non è prevista".

"Purtroppo la tappa della 24h di Spa coincide con Watkins Glen, speriamo che il prossimo anno non sia così e che i nostri piloti possano essere disponibili. In tal caso, se ne potrà parlare".

 

 

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