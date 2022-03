WEC | Sebring, Libere 2: Alpine batte le United LMP2

Carica lettore audio

La Alpine si aggiudica le Prove Libere 2 della 1000 Miglia di Sebring, primo evento della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Pista non ancora in perfette condizioni per spingere, tant'è che i crono non sono migliorati di gran che rispetto alla sessione del mattino, anche se in parecchi probabilmente si stanno nascondendo.

La A480 LMP1 #36 del Team Signatech ha girato in 1'50"512 con il trio formato da Negrão/Lapierre/Vaxivière, primi della Classe Hypercar e per mezzo secondo davanti alla coppia di Oreca 07-Gibson LMP2 della United Autosports.

Qui i più veloci sono stati Di Resta/Jarvis/Pierson a bordo della #23, tenendosi dietro per soli 0"018 i colleghi della #22, Hanson/Albuquerque/Owen, mentre il terzo tempo di categoria (quarto assoluto) va alla #41 del RealTeam by WRT, che Habsburg/Andrade/Nato erano riusciti a portare al comando nelle Libere 1.

Top5 generale anche per la Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, nuovamente meglio dell'altra GR010 Hybrid; questo anche dovuto al fatto che la #7 di Conway/Kobayashi/López - ottavi alla fine - è incappata in un incidente con la LMP2 #28 della Jota con Conway e Jonathan Aberdein al volante in quel momento. L'episodio è finito sotto investigazione e i commissari valuteranno se prendere provvedimenti.

Comunque non una giornata da ricordare per la Casa giapponese, che si è vista pure levare il miglior tempo della #8 per una infrazione commessa in pit-lane (velocità limite superata).

Tornando alla classifica assoluta, il sesto tempo lo firmano Kubica/Delétraz/Colombo con la Oreca #9 della Prema, seguiti dalla #31 del Team WRT (Gelael/Frijns/Rast) e dalla Toyota #8.

In Top10 concludono anche le due Jota (#38 Gonzalez/Da Costa/Stevens e #28 Rasmussen/Jones/Aberdein), mentre è solo 14a la Glickenhaus 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Briscoe, prima nelle FP1.

In LMP2 Pro/Am svettano J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau sulla Oreca #35 di Ultimate in 1'52"142, battendo AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera), Algarve Pro Racing (#45 Thomas/Allen/Binder) ed ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm).

Da segnalare un problema accusato proprio dalla #45 nel finale che ha costretto la direzione gara a decretare il Full Course Yellow, dato che Thomas procedeva a rilento lungo la pista.

In Classe LMGTE PRO continua ad esserci una Porsche al comando, ma con la Corvette che si inserisce tra le due 911 RSR–19 gestite dalla Manthey negandole la doppietta.

A fare il giro di riferimento sono nuovamente Christensen/Estre con la #92 in 1'58"488, quasi 0"1 meglio della C8.R #64 che la Pratt&Miller ha affidato a Milner/Tandy.

Terzi a 0"4 dai compagni di squadra Bruni/Lietz con la #91, ancora quarta e quinta con tempi sopra i 2'00" le due Ferrari 488 della AF Corse, stavolta con Fuoco/Molina (#52) meglio di Calado/Pier Guidi (#51).

In LMGTE AM ecco spuntare la Aston Martin #98 di NorthWest AMR grazie al 2'00"029 di Dalla Lana/Thiim/Pittard che mette la Vantage davanti alle Porsche #77 di Ried/Priaulx/Tincknell (Dempsey-Proton Racing) e #56 di Iribe/Millroy/Barnicoat (Project 1/Inception).

La migliore delle Ferrari è la #21 di AF Corse (Mann/Ulrich/Vilander), quarta con dietro la #71 di Spirit of Race (Dezoteux/Ragues/Aubry).

