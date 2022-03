WEC | Sebring, Libere 1: Glickenhaus in vetta sull'umido Tempi alti per la pioggia del mattino in Florida, con la 007 LMH #708 che si tiene dietro Alpine e Toyota. In LMP2 bene il RealTeam by WRT che fa meglio di Prema e United, APR svetta tra le Pro/Am. Le Porsche comandano le categorie LMGTE.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio La stagione 2022 del FIA World Endurance Championship è iniziata ufficialmente con le Prove Libere 1 della 1000 Miglia di Sebring che hanno visto la Glickenhaus svettare al termine dei 60' di sessione. La pioggia delle prime ore del mattino statunitense si era interrotta lasciando spazio a raggi di sole, che però non hanno fatto a tempo ad asciugare completamente i 6,019km del tracciato della Florida. Fra l'altro a metà lavori è tornato un breve scroscio d'acqua che ha di fatto impedito a tutti di migliorare. Ecco perché i crono non sono risultati degli stessi livelli visti nel Prologo del fine settimana scorso, tant'è che la 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Briscoe conclude prima in 1'49"738, svettando a livello assoluto e in Classe Hypercar, tenendosi dietro i rivali di categoria di Alpine e Toyota. La A480 LMP1 #36 del Team Signatech che Negrão/Lapierre/Vaxivière hanno portato al secondo posto con 0"525 di ritardo dalla vetta precede per pochissimi millesimi la Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa. Chiude invece quinta l'altra vettura giapponese, la #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López, che accusa un ritardo di 0"895. #41 Realteam By WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Norman Nato Photo by: Paul Foster Davanti al trio iridato c'è invece la Oreca 07-Gibson #41 del RealTeam by WRT: con il quarto tempo generale, Habsburg/Andrade/Nato sono anche i migliori della Classe LMP2 grazie all'1'50"477. Qui il secondo posto lo strappano i ragazzi della Prema (#9 Kubica/Delétraz/Colombo) con quasi 0"6 di distacco dagli avversari sopracitati, mentre la United Autosports è terza con la #23 di Di Resta/Jarvis/Pierson. Alle loro spalle troviamo il Team WRT (#31 Gelael/Frijns/Rast), poi la Oreca #45 della Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder) che è anche la migliore della categoria Pro/Am. In Top10 assoluta si piazzano pure Wadoux/Ogier/Milesi sulla #1 del Richard Mille Racing Team, precedendo Hanson/Albuquerque/Owen, undicesimi con la #22 di United Autosports. Per completare il discorso LMP2 Pro/Am, secondo tempo per la Oreca #35 di Ultimate (J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau), battendo ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm) ed AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera). #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: Paul Foster Passando alla Classe LMGTE PRO, partono bene le Porsche 911 RSR–19 gestite dalla Manthey: Christensen/Estre girano in 1'58"827 mettendo la #92 davanti alla #91 dei loro compagni Bruni/Lietz, staccati di qualche centesimo. Terzi Milner/Tandy con la Corvette C8.R #64 della Pratt&Miller a quasi 1" dal primato, mentre le bisogna scorrere la classifica per trovare le Ferrari 488 griffate AF Corse. Calado/Pier Guidi (#51) terminano con un 2'00"298, mentre Fuoco/Molina (#52) sono a 0"9 dai compagni di squadra, pur comunque facendo presente che si tratta solo di prove, per cui ogni singola prestazione va ovviamente rivalutata in seguito. Concludendo invece con la LMGTE AM, anche qui il riferimento è di una Porsche, dato che Cairoli/Pedersen/Leutwiler portano su la 911 #46 del Team Project 1 in 1'58"906, seguiti a distanza dalla #88 di Dempsey-Proton Racing (Poordad/Lindsey/Andlauer/Heylen). La Aston Martin Vantage #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard) strappa il terzo posto mettendosi alle spalle le Porsche #56 della Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat) e #77 di Ried/Priaulx/Tincknell (Dempsey-Proton Racing). La 1000 Miglia di Sebring, primo evento dell FIA WEC 2022, sarà visibile in diretta su Motorsport.tv. In grassetto i piloti autori del miglior tempo FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Prove Libere 1