WEC | Inception e Project 1 gestiranno assieme una Porsche

La Inception Racing farà il suo esordio per un'intera stagione nel FIA World Endurance Championship nel 2022.

La squadra griffata Optimum Motorsport collaborerà con il Team Project 1 per schierare la Porsche 911 RSR-19 #56 in Classe LMGTE Am.

Al volante ci saranno Brendan Iribe, Ollie Millroy e Ben Barnicoat, che erano stati protagonisti della 24h di Le Mans con una Ferrari l'anno scorso sfruttando l'invito guadagnato con il successo in Asian Le Mans.

Ora bisognerà capire come la Project 1 gestirà l'equipaggio della seconda Porsche, la #46, dato che dalla entry-list pubblicata dal FIA WEC una ventina di giorni fa appariva Matteo Cairoli come pilota a licenza Gold.

Sulla #56 era invece stato indicato Thomas Preining (che è della stessa categoria del comasco), ma come sappiamo ad ogni gara è possibile che ci siano cambiamenti, dunque attendiamo anche eventuali scelte di Porsche Motorsport per quanto riguarda gli impegni dei suoi piloti.