WEC: Hirakawa proverà ancora la Toyota, titolare nel 2022?

La Toyota farà provare a Ryo Hirakawa la sua Hypercar GR010 Hybrid il mese prossimo a Barcellona.

Il 27enne giapponese aveva già avuto modo di testare a Portimao il prototipo che ha appena vinto la 24h di Le Mans e che sta dominando nel FIA WEC all'esordio.

Il prossimo Rookie Test del Mondiale Endurance è previsto a novembre in Bahrain, al quale però Hirakawa non potrà presenziare avendo il concomitante impegno nel Super GT con il TGR Team KeePer Tom's e quello del Super Formula con il Team Impul.

La scelta di organizzare la prova il 22-24 settembre in Spagna è dettata pure dal fatto che essendo il giovane nipponico parte del Toyota Young Drivers Program, si sta valutando seriamente un possibile suo inserimento nella line-up del prossimo anno del team WEC.

Sotto questo aspetto, le macchine iscritte resterebbero due e Kazuki Nakajima era già stato in odore di sostituzione con Kenta Yamashita l'anno scorso, poi le cose sono sfumate per la rinuncia di quest'ultimo. Attualmente un altro pilota in via di scandenza di contratto è José María López, che si è appena portato a casa il successo di Le Mans.

"E' ancora presto, ma se Toyota vorrà continuare il nostro rapporto io ci sono - aveva detto la settimana scorsa "Pechito" a Motorsport.com - Di fatto sarebbe anche logico, la mia disponibilità c'è".

"Dobbiamo però parlarne con la squadra perché ci sono un sacco di altre cose extra-contrattuali che richiedono tempo per discuterne. Spero di riuscire al più presto ad arrivare al punto".

Ci saranno 6 appuntamenti del WEC anche nel 2022, dunque la Toyota dovrà analizzare bene i calendari per organizzare non solo la sua stagione endurance, ma anche quella dei suoi giovani ragazzi in Giappone, calcolando pure che gli spostamenti da un paese all'altro sono ancora una incognita per via della ben nota pandemia.