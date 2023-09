F1 | McLaren: Ryo Hirakawa pilota di riserva dal 2024

Nel corso della notte tra giovedì e venerdì la McLaren ha fatto un importante annuncio in vista della prossima stagione. Ryo Hirakawa sarà il nuovo pilota di riserva della squadra di Woking dal 2024.

Il pilota giapponese, vincitore della 24 Ore di Le Mans della passata stagione, attuale campione del mondo in carica Piloti del WEC e leader della classifica 2023, assumerà questo ruolo tra pochi mesi per fare un altro passo in avanti nel suo sviluppo, come parte del Driver Development programme studiato dalla McLaren.

Hirakawa sarà impegnato soprattutto al simulatore che ha base al McLaren Technology Centre, ma avrà anche la possibilità di provare in qualche sessione dedicata la MCL35M in pista.

L'impegno con McLaren non andrà a intaccare il suo programma nel WEC, perché potrà continuare a mantenere il suo sedile con Toyota Gazoo Racing e dare la caccia ai titoli Hypercar con il team giapponese e alla prossima 24 Ore di Le Mans.

"Sono felice di essere entrato a far parte del Team McLaren F1 come pilota di riserva", ha dichiarato Hirakawa dopo l'annuncio della McLaren. È una prospettiva entusiasmante lavorare con un team così rispettato e sono grato a Zak e Andrea per questa opportunità".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

"Ho già incontrato il team e sperimentato il simulatore presso l'MTC, il che mi ha permesso di iniziare subito a lavorare. Ora sono pienamente preparato e concentrato per il resto del 2023".

"Vorrei anche cogliere l'occasione per esprimere due apprezzamenti. Il primo va a TOYOTA GAZOO Racing. Sono grato a loro per avermi permesso di servire come pilota per i due team. Il secondo ringraziamento va a MORIZO-san (Akio Toyoda), che mi ha sostenuto come pilota".

"Come pilota egli stesso, mi ha consigliato di guidare qualsiasi vettura che mi dia la possibilità di svilupparmi. Voglio quindi sfruttare al meglio questa opportunità e restituirgli il favore mostrandogli la mia crescita".

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha aggiunto: "Sono lieto di dare il benvenuto a Ryo in McLaren Racing come pilota di riserva di Formula 1 per rafforzare ulteriormente il nostro pool di piloti di supporto in continua crescita. Siamo grati a TOYOTA GAZOO Racing per la collaborazione che ha permesso a Ryo di assumere questo nuovo ruolo accanto ai suoi impegni di guida. Ha un curriculum impressionante in pista, vincendo Le Mans e il FIA World Endurance Championship".

"Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Ryo, che ha già trascorso del tempo al simulatore presso MTC. Il suo bagaglio di esperienza sarà utile al team in diverse aree, poiché si unisce alla nostra solida scuderia di piloti".