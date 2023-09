F1 | Mercedes copia Aston Martin: sull'enplate nasce un vortice

La Mercedes si è nascosta nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone: i due piloti del team di Brackley non hanno montato le gomme soft per cui sono rimaste oltre il centro gruppo, preferendo lavorare in vista della gara, più che per preparare il giro secco.

Sulla W14 è stata introdotta una nuova soluzione nella paratia laterale dell’ala posteriore: si tratta di un’idea che è stata ripresa dall’Aston Martin. E meno male che a Suzuka non c’è il team principal, Toto Wolff, perché altrimenti il manager austriaco avrebbe ulteriormente sottolineato la tendenza dei suoi aerodinamici a prendere spunto dalla “verdone” del team di Silverstone.

La modifica è facilmente riconoscibile perché l’endplate della freccia nera più o meno a un terzo dell’altezza dal basso mostra una sporgenza curvilinea che è utile a creare un vortice nel retrotreno della W14, assicurando un po’ più di carico aerodinamico locale e una diversa scia nel posteriore.

Aston Martin AMR23: la paratia laterale con il generatore di vortice copiato da Mercedes Photo by: Giorgio Piola

L’Aston Martin, nel progetto originale, evidenzia una simile sporgenza anche nella parte interna della paratia laterale che, invece, la Mercedes per il momento solo abbozza…