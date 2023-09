F1 | Gasly: "Vorrei un abitacolo più piccolo, ma Ocon è alto"

Alpine sta attraversando una stagione all'inizio deludente, poi interlocutoria dopo le vicende che hanno portato i vertici della Casa a rivoluzionare i quadri dirigenziali del team.

Il quarto posto nel Mondiale Costruttori ottenuto la passata stagione sembra distante secoli. Ma nella seconda parte della stagione Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno colto risultati che lasciano ben sperare in vista della prossima stagione.

A tal proposito, i due piloti di Enstone hanno dato le loro indicazioni per la progettazione e lo sviluppo di quella che sarà la A524, la monoposto della prossima stagione. Indicazioni molto simili tra loro, una linea quasi unica che aiuterà il team a realizzare una monoposto vicina alle preferenze di entrambi.

A differenziare le cose, però, sono questioni di dimensione. Al centro delle discussioni è l'abitacolo, un argomento importante, perché Esteban Ocon è uno dei piloti più alti del Circus iridato (186 centimetri), mentre Pierre Gasly si ferma ai 177.

"Sulla macchina 2024 abbiamo fatto richieste simili, vanno nella stessa direzione, a parte le dimensioni dell'abitacolo", ha confermato oggi Gasly. "Lui [Ocon] ha braccia molto lunghe! Io chiedo un abitacolo più stretto per ovvi vantaggi e lui non è tanto entusiasta".

"Non so come guidi Esteban, ma ha bisogno di avere più spazio rispetto a me. Quindi sì, vedremo come andrà a finire, ma devo dire che probabilmente è l'unica area in cui verrà privilegiato il comfort rispetto a una maggiore propensione alle prestazioni. A parte questo, credo che la direzione sia molto chiara e simile. E' stato semplice lavorare con Esteban".

Esteban Ocon, Squadra Alpine F1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Credo che la squadra sia sempre interessata a massimizzare lo spazio a propria disposizione. io mi trovo bene, ho molto spazio, ,ma abbiamo un pilota alto con braccia e arti lunghi. Al momento ci sono delle trattative in corso, che ovviamente riguardano le prestazioni".

Gasly è alla prima stagione in Alpine dopo tanti anni a Faenza, in AlphaTauri. Una prima stagione in cui sia lui che il team hanno dovuto prendere le misure vice versa. Il 2024 sarà invece un anno più facile per entrambi, almeno sulla carta.

"Può solo aiutare e andare nella giusta direzione. Ci sono così tante aree in cui anche se io vengo da una mentalità molto aperta e voglio fare tutto bene, cercando di capire le cose il più velocemente possibile, c'è tanto da fare in F1 e ci vuole tempo, che tu lo voglia o meno".

"Si possono ancora ottenere buone prestazioni, ma finché non si raggiunge la costanza, il flusso perfetto, come si può paragonare a quello che sta avendo Max con la Red Bull in questo momento, è impossibile ottenerlo subito nella prima stagione con una squadra, quindi è solo avere quella conoscenza e, sai, lavorare davvero verso quel punto finale che penso stiamo raggiungendo".

"Ma sono sicuro al 100% che l'anno prossimo con la squadra, stesse persone che conoscono esattamente il mio modo di guidare, le mie esigenze all'interno della macchina e le indicazioni di set-up, eccetera, sarà più efficiente", ha concluso il pilota francese.