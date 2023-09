Verstappen: "Non sei un vero fan della F1 se non apprezzi il dominio Red Bull"

La serie di vittorie consecutive di Verstappen e della Red Bull si è conclusa a Singapore, quando la squadra ha avuto un weekend di pausa e l'olandese è riuscito ad arrivare solo quinto.

Prima della vittoria di Carlos Sainz si era parlato molto del fatto che la serie di successi di Verstappen fosse negativa per la F1 e per gli spettatori televisivi, e anche l'amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, aveva espresso gli stessi sentimenti.

Quando a Suzuka gli è stato chiesto da Motorsport.com se guardando ad un quadro più ampio vedeve la vittoria di Sainz e della Ferrari a Singapore come un bene per la Formula 1, il due volte campione del mondo ha detto chiaramente di non essere d'accordo.

"Onestamente, non ho alcun interesse in questo", ha detto. "Per me è stato solo che siamo stati battuti, in modo molto chiaro. Non penso a ciò che è positivo per la F1".

"Non penso che sia necessariamente un male quello che stava accadendo in F1, perché eravamo semplicemente migliori di tutti gli altri. E se la gente non riesce ad apprezzarlo, allora non è un vero fan. Ma sì, è così che va".

"Per questo motivo ero anche molto rilassato, perché non abbiamo fatto bene. Altre persone hanno fatto un lavoro migliore del nostro, quindi ovviamente hanno meritato di vincere. Non dovrebbero vincere perché la gente dice che è noioso che stiamo vincendo".

Quando poi gli è stato domandato come si sente dopo aver interrotto la sua striscia di vittorie a Singapore, Max ha risposto: "Non ho nessuna emozione. Voglio dire, abbiamo smesso di vincere per una gara. Sono cose che capitano".

"Prima di allora ne avevamo vinte 10 di fila. Certo, mi sarebbe piaciuto vincere anche lì. Ma so anche che ci sarà sempre un fine settimana in cui non si vince o in cui le cose vanno male. Purtroppo è successo a Singapore, ma dobbiamo solo andare avanti e riprovarci".

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha rivelato che la squadra di Milton Keynes ha spostato completamente i suoi sforzi sulla vettura 2024, aggiungendo che questo potrebbe permettere ai rivali di colmare il gap nella parte conclusiva della stagione. Tuttavia, Verstappen rimane convinto di poter vincere tutte le gare rimaste in calendario.

"I regolamenti non cambieranno molto", ha detto l'olandese. "Naturalmente, avevamo già pianificato le nostre cose in termini di aggiornamenti. Ma continuo a pensare che d'ora in poi potremo vincere ogni singola gara, anche se ci sarà chi porterà ancora aggiornamenti. E' normale che chi ha avuto un inizio difficile continui a sviluppare più a lungo per imparare più cose".

"Credo che sia quello che abbiamo fatto anche in passato. E poi magari qualcuno potrebbe avere qualche opportunità di vincere, ma penso ancora che la nostra vettura sia in grado di vincere ogni gara".

Riguardo al fatto che i rivali non siano stati in grado fin qui di colmare il gap dalla Red Bull, ha detto: "Sono stato più sorpreso all'inizio. Tutti noi, credo, in squadra ci aspettavamo che sarebbe stata una stagione molto combattuta. E all'inizio non lo era".

"Poi, naturalmente, nel corso dell'anno, credo sia normale che le persone inizino a guardarsi intorno e a sviluppare le proprie idee, avvicinandosi sempre di più. Ma per me è stato più sorprendente all'inizio".

Nonostante il dominio mostrato nel 2023, Verstappen rimane cauto sulle prospettive del progetto RB20. "E' sempre difficile sbilanciarsi", ha detto. "Perché può sembrare fantastico, può sembrare incredibile, ma non sai cosa stanno escogitando gli altri, giusto?".

"Mi è capitato spesso di pensare 'questo sarà l'anno giusto', ma poi si ricomincia e magari sei di nuovo dietro. Negli ultimi anni credo che abbiamo sempre fatto un buon lavoro, ma non sai mai se sia sufficiente o meno".

"Per questo, come squadra, preferiamo non parlarne molto. Cerchiamo solo di continuare a trovare cose per migliorare la macchina. Poi alla prima gara vedremo a che punto siamo".