F1 | Hamilton: "Se Red Bull non dà 30" a tutti qualcosa non va"

I titoli 2023 sono quasi assegnati. Solo la matematica separa Red Bull Racing e Max Verstappen dai doverosi festeggiamenti. Però Suzuka, che in questo fine settimana sarà teatro del Gran Premio del Giappone, presenta più di un argomento di interesse che, per altro, ha come protagonista proprio il team di Milton Keynes.

Dopo l'inattesa debacle di Singapore, in cui le RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez sono state costrette all'eliminazione in Q2 in qualifica e ad andare non oltre il quinto e l'ottavo posto in gara, tutto il paddock si attende una risposta veemente da una squadra che ha letteralmente dominato in lungo e in largo nel corso di questa stagione.

Suzuka ha le caratteristiche perfette per esaltare quelle delle RB19. Lo sa Red Bull, ma lo sanno bene anche gli avversari. Uno di questi, Lewis Hamilton, ha rilasciato dichiarazioni interessanti a tal riguardo, affermando che se le monoposto britanniche non dovessero tornare a infliggere distacchi molto pesanti a tutti, sarebbe molto strano.

"Se non hanno 30 secondi di vantaggio [sugli altri] come in passato, allora c'è qualcosa che non va", ha dichiarato Lewis. "L'ultimo fine settimana [a Singapore] è stato per loro ovviamente difficile, ma la RB19 dovrebbe essere fenomenale qui a Suzuka. E' stata fenomenale per tutto l'anno. Hanno dominato praticamente su tutti i circuiti".

"Sarà sicuramente bello veder guidare questa macchina a Suzuka. Normalmente si viene qui ed è bellissimo guardare i giri che fanno. L'intero team e piloti stanno facendo un lavoro straordinario con il pacchetto che hanno a disposizione".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Sarà interessante vedere come andrà il fine settimana. Spero che Mercedes possa essere più vicina e che loro non siano così veloci, che non abbiano 30 secondi di vantaggio su tutti".

Hamilton è tornato anche a parlare delle prestazioni delle W14 al Gran Premio di Singapore, svolto la settimana scorsa in cui lo stesso Lewis ha portato a casa un terzo posto figlio anche dell'uscita di pista di George Russell a pochi chilometri dal traguardo.

Per alcuni tratti della gara, le W14 sembravano avere il miglior passo gara tra i primi. Ma il risultato ha dato un quadro differente della situazione. Anche Hamilton pensa che sì, le Mercedes fossero competitive, ma non le più veloci in assoluto.

"Non so se sia stato davvero così, non so se Mercedes avesse il miglior passo gara. Carlos è riuscito a stare davanti. Eravamo tutti relativamente vicini, direi, ai primi posti".

"Ma è stata una gara fantastica, con tutti noi così vicini davanti. Penso che questo fine settimana non avremo le stesse buone prestazioni che abbiamo avuto a Marina Bay. Lavoriamo sodo per continuare a spingere al massimo. Spero che in questo fine settimana il team possa essere non troppo lontano dai migliori".