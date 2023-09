F1 | Brown: "Un 11° team di qualità porterà valore, non lo diluirà"

La FIA ha ricevuto diverse richieste di iscrizione per ampliare la griglia di partenza della Formula 1 oltre le attuali 10 squadre.

Si ritiene che l'offerta di alto profilo di Michael Andretti sia prossima all'approvazione da parte dell'organo di governo. Ma Andretti sta ancora affrontando una forte resistenza da parte della F1, che dovrà approvare qualsiasi ingresso, e della maggior parte dei team, preoccupati per la diluizione del loro montepremi.

Parlando a Motorsport.com e al sito gemello, Motorsport-Total, il boss della McLaren, Zak Brown, ha detto che ritiene che, a condizione che l'attuale tassa anti-diluizione di 200 milioni di dollari venga almeno triplicata nel prossimo Patto della Concordia a partire dal 2026, l'ingresso di un team valido potrebbe essere finanziariamente vantaggioso anche per quelli già esistenti.

Quando gli è stato chiesto perché avrebbe appoggiato un'undicesima squadra che diluisce il montepremi, Brown ha risposto: "Perché credo che non rinuncerò a quel denaro".

"Deve essere la squadra giusta, con le risorse giuste. Supponiamo per un momento che lo sia. Se pagano la giusta franchigia - che non è di 200 milioni, ma di 700 milioni - io ricevo 70 milioni".

"La diluizione di un'undicesima squadra è di circa 10 milioni all'anno. Quindi, se ne ottengo 70, mi copriranno per sette anni. Poi, se costa 700 solo l'iscrizione, si creano 700 milioni in più di valore di franchigia. Quindi, qualunque sia il mio valore attuale, scegliete una cifra... due miliardi, dopo varrei 2,7 miliardi".

The new Andretti Global logo Photo by: Andretti Autosport

E ha aggiunto: "Inoltre, se c'è un'undicesima squadra, l'esserci è ancora più importante perché c'è posto solo per 12 squadre. Non appena ce ne sono 12, c'è il tutto esaurito, quindi la domanda aumenta".

Andretti, che ha ribattezzato la sua organizzazione in Andretti Global, ha avviato una partnership con General Motors per il suo programma di F1, anche se non è ancora chiaro quanto sarà coinvolta quest'ultima.

Ma Brown ha sottolineato che anche se GM trattasse la F1 solo come un esercizio di branding, una parte dei soldi spesi per il marketing nel campionato andrebbe anche alle squadre.

"I team ricevono il 70% del denaro che arriva a questo sport. Se la General Motors entra e spende in pubblicità sui circuiti, sponsorizza una gara, investe per il Paddock Club, e alla fine spende 100 milioni all'anno, le altre squadre ne ricevono 70", ha spiegato.

"Così, all'improvviso, se ne tolgono 100 dal sistema, ne rimettono 70 o 50. Quindi, con la squadra giusta, non c'è una diluizione".

"Non conosco abbastanza l'offerta di Andretti per avere un'opinione sull'opportunità o meno di accettarla. Nessuno ha visto l'offerta".

"Ma se qualcuno è disposto a pagare la giusta quota di franchising, è un team di qualità, sappiamo chi è e da dove viene il suo denaro, porta un costruttore e paga la giusta quota, allora non lo vedo come una diluizione. Lo vedo come un'aggiunta".